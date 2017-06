Alle vigne di Barbera d'´Asti in 'adozione' 2 premi 'La Selezione del sindaco'

12 giugno 2017- 13:07

Roma, 12 giu. (Labitalia) - Al concorso enologico internazionale delle Città del Vino, 'La Selezione del sindaco', premiati i vini fatti con le vigne in 'adozione' dal 2010 in provincia di Asti. Un’iniziativa sostenuta finora da oltre 1.400 'adottanti', anche dall’estero, che ha permesso di assicurare la qualità, il reddito ai viticoltori e la tutela del paesaggio. I premiati sono la Barbera d'´Asti Docg Lanze 2015 (90 punti) e il Barbera d'´Asti Docg 2011 Conte di Lanze (86,25), entrambi prodotti dal Comune di Castagnole Lanze (Asti), che si aggiudicano una Medaglia d’Oro e una Medaglia d’Argento. Il sistema funziona così: il Comune acquista le uve da 20 viticoltori le fa vinificare e imbottigliare in una cantina del territorio e paga il conto con le quote di sottoscrizione di oltre 1.400 'adottanti', dei privati da tutta Italia e anche dall’estero che hanno deciso dal 2010 di sostenere il progetto Lanze. Con circa 18mila bottiglie l’anno è l'unico caso di vino prodotto da un’amministrazione pubblica grazie a un originale progetto che adesso ha ottenuto due premi. Nel 2010 il comune di Castagnole delle Lanze (At) lanciò quest’'iniziativa unica nel suo genere: un patto di adozione per 10 metri di filari di barbera. In cambio all’adottante 12 bottiglie di vino prodotto direttamente dal Comune con etichette personalizzate con nome e cognome, numero del filare, nome della vigna; ma anche l’indicazione del nome dell’adottante sul palo di testa del filare adottato, informazioni costanti con newsletter e webcam, accesso per visite al filare, alla vendemmia e alla vinificazione. Un’iniziativa nata per salvaguardare il territorio e il paesaggio viticolo, garantire la sopravvivenza dei produttori, la qualità dei vini e la creazione d’itinerari turistici e culturali nel territorio delle 'Lanze'.