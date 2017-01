Alleanza cooperative: Maurizio Gardini eletto presidente

25 gennaio 2017- 13:49

avanti con costruzione casa comune tra Agci, Confcooperative e Legacoop

Roma, 25 gen. (Labitalia) - E' Maurizio Gardini il presidente dell’Alleanza Cooperative Italiane per il 2017, coadiuvato dai co-presidenti Rosario Altieri e Mauro Lusetti. Eletto oggi dai componenti dell’assemblea va alla guida dell'Alleanza Cooperative Italiane (composta da Agci, Confcooperative e Legacoop) che associa 39.500 imprese che rappresentano 1.150.000 persone occupate, realizzano un fatturato superiore ai 150 miliardi di euro e associano oltre 12.500.000 persone.Appena nominato Gardini ha rimarcato come "La costruzione della casa comune della cooperazione italiana sta procedendo senza lasciare nessuno indietro. I territori e le imprese associate - dice Gardini - svolgono un ruolo da protagonista, perché l’Alleanza è partita da Roma, ma non è una fusione a freddo, non si cala dall’alto, va incoraggiata e fatta crescere sui territori"."Con le nostre cooperative e i nostri cooperatori - sostiene Gardini - stiamo scrivendo pagine importanti nella storia della rappresentanza del Paese. Abbiamo, in comune, la quasi totalità delle attività di rappresentanza e i rinnovi di 16 Ccnl. Con il confidi unitario garantiamo finanziamenti per 285 milioni di euro e proviamo, così, a dare una risposta importante nell’accesso e nel sostegno al credito alle nostre associate". "Abbiamo in comune i fondi di previdenza complementare con 117.000 lavoratori iscritti, - ha detto Gardini - 1,8 miliardi di patrimonio gestito e con i sindacati stiamo lavorando alla loro unificazione. Nella crisi abbiamo svolto interventi formativi su 14.000 cooperative a oltre 630mila lavoratori. Alcuni dei numeri principali che testimoniano un lavoro unitario concreto, importante, svolto in settori chiave per i nostri associati e che fanno dell’Alleanza delle Cooperative Italiane una realtà unica nel panorama associativo del paese".