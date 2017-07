Altaroma, studenti Accademia Koefia raccontano la 'strada' con il denim

Roma, 6 lug. (Labitalia) - E' ispirata alla 'Strada', ai suoi stili, ai suoi ritmi e i suoi artisti circensi di Felliniana memoria, la collezione realizzata dai 46 studenti del terzo anno dell'Accademia Koefia che sarà presentata nell'ambito di Altaroma, domenica 9 luglio, alle 21, al Guido Reni District. Tema dominante è il Denim che, personalizzato, ricamato, dipinto e mixato con altri materiali, crea un filo conduttore tra le storie raccontate in passerella. "La Imatex, azienda di eccellenza del Denim italiano, riferimento per i più importanti brand del fashion system, supporta il progetto 'Denim Story' avvalendosi del know how che la contraddistingue nella tessitura della tela blu più famosa al mondo. Mix di armature, filati lurex, tonalità di indaco, studiate ad hoc su progetto degli studenti, prendono vita grazie al supporto tecnico della Wash Italia, la lavanderia più importante del Centro Italia", spiega una nota. "In occasione del Final Work, tra i progetti speciali - aggiunge - si evidenzia quello in partnership con Lectra, azienda leader mondiale nel settore delle soluzioni tecnologiche integrate. Grazie alla collaborazione con Lectra, che svolge un costante lavoro di interconnessione tra scuole e aziende, la prestigiosa Maison Balenciaga, dopo un’attenta selezione, premierà lo studente più meritevole con uno stage di sei mesi all’interno del reparto sviluppo prodotto. Lectra, inoltre, premierà lo stesso studente con le licenze software Modaris e Diamino e relativa sessione di formazione con un esperto Lectra". Quella che si racconta è la storia del made in Italy, dove la vita dell’Accademia Koefia, che tramanda l’arte dell’alta moda, incontra quella più imprenditoriale della Imatex e della Wash Italia, creando così una nuova visione del 'Blue de Gênes'. Il Blue Jeans, utilizzato prima come abbigliamento da lavoro, poi come simbolo di ribellione e come icona del casual e dello street style, è entrato prepotentemente nell’alta moda (apparì su Vogue già nel 1937), impreziosito dai dettagli, dai ricami e dai suoi molteplici trattamenti, senza però dimenticare la sua provenienza. Il Denim, per i giovani stilisti dell’Accademia, è un linguaggio da utilizzare, da indossare e da mixare con altre influenze. Alumni d’eccellenza dell’Accademia Koefia, ormai inseriti nel mondo del lavoro, hanno guidato gli studenti nello sviluppo del linguaggio creativo e nella comprensione del materiale in uso. Questo racconto prende vita nella strada, primo vero tessuto connettivo di una civiltà totalmente fisica, tangibile e in continua espansione. Una storia descritta anche dal grande regista Federico Fellini che nel 1957 vinse l’Oscar come migliore film straniero con 'La strada'. La strada narra, anche oggi, il grande circo della vita e del quotidiano, come quello di Roma. Un racconto che parla di lei, dei suoi usi e costumi.