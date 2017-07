Amahra, corner in showroom di moda Blackstone

28 luglio 2017- 17:05

Roma, 28 lug. (Labitalia) - L'innovazione della distribuzione del made in Italy entra anche nelle boutique italiane. Dopo il lancio della e-boutique, nuovi sviluppi per la distribuzione del brand Amahra: il campionario di borse della collezione autunno inverno 2017-2018 è presente con un corner presso gli spazi dello showroom Blackstone, realtà con 30 anni di esperienza nel mercato della moda, un’attività cresciuta e sviluppata in collaborazione con grandi partner e grandi nomi. A pochi mesi dal lancio, Amahra ha già riscontrato largo interesse da parte degli operatori di settore e trova in Blackstone un partner di eccezione per presentarsi ai retailer e sviluppare così nuove opportunità di business."Selezionare marchi e progetti è l'aspetto più delicato del nostro lavoro, ma anche il più stimolante: abbiamo voglia -spiegano David Neri e Maurizio Screpanti, titolari dello showroom Blackstone- di segnalare una serie di prodotti legati a un unico filo conduttore che parte dalla sensibilità di chi li ha pensati, all’amore con cui sono stati perfezionati, e al piacere con cui abbiamo creato una distribuzione di assoluto livello che li ha scelti". "Inserire un nuovo nome come Amahra tra i brand da noi rappresentati offre un grande potenzialità: le borse sono caratterizzate da morbidi pellami e lavorazioni fatte a mano rigorosamente made in Italy e curate nel dettaglio, qualità che permettono di lanciare un giovane nome al pari di grandi marchi”, dicono.Blackstone con la sua splendida location - due ex impianti industriali convertiti in showroom per una metratura totale di circa 2.200 mq - permette di presentare le collezioni con una strategia differente a seconda del target di riferimento delle stesse. Al suo interno il corner Amahra mostra il campionario della collezione autunno inverno 2017/18, una linea che promette di stupire con nuove colorazioni e nuovi formati mantenendo però le forme dei quattro modelli di borse presentati nella collezione estiva e già apprezzati dalla sua clientela: shopper, pochette, zaino e tracolla.“La nostra filosofia di lavoro - continuano David Neri e Maurizio Screpanti - è assolutamente legata alle singole responsabilità dei professionisti che collaborano con noi, coordinati e guidati dalla struttura, ma che svolgono la propria attività dedicandosi esclusivamente ai progetti sposati. Ogni azienda rappresentata ha un costante punto di riferimento ben presente e identificato: troviamo molto stimolante la nuova collaborazione attivata con Amahra e contiamo di contribuire alla crescita e alla diffusione di questo giovane brand in tutto il Centro Italia".