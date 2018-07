16 luglio 2018- 17:35 Ance-sindacati: -600mila addetti e -120mila imprese costruzioni in 10 anni

Roma, 16 lug. (Labitalia) - "Le costruzioni in 10 anni di crisi hanno perso oltre 600 mila addetti e 120 mila imprese. Questi sono gli unici dati che danno realmente il quadro del settore". A dirlo sono unanimemente i segretari generali dei sindacati dell’edilizia: Vito Panzarella (Feneal Uil), Franco Turri (Filca Cisl) e Alessandro Genovesi (Fillea Cgil), insieme al presidente dell’Ance, Gabriele Buia. "Non permettiamo a nessuno -sottolineano- di utilizzare prese di posizione ideologiche scollegate dalla realtà. Sblocchiamo i cantieri e facciamo partire le opere utili al Paese a cominciare dalla manutenzione e dalla messa in sicurezza del territorio. Per farlo occorre, senza pregiudizi e senza agitare falsi istituti morti e sepolti come quelli della legge obiettivo, riscrivere il Codice degli appalti semplificando le procedure"."Chi dice il contrario -avvertono i leader dei sindacati e il presidente dei costruttori edili- non ha a cuore né il destino dei lavoratori e delle imprese dell’edilizia né la ripresa e il benessere sociale del Paese intero”.