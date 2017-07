Anche negli Stati Uniti una Birra Morena da record

13 luglio 2017- 16:48

Oxford, 13 lug. (Labitalia) - Ad Oxford nell’Ohio negli Stati Uniti d’America agli U.S. Open Beer Championship, nella patria delle Craft Beer, raccoglie consensi il made in Italy. Questa volta è andata a premio, assicurandosi la medaglia d’argento con 'Birra Morena Unica' nella categoria Herb and Spice Beer. Il riconoscimento è stato attribuito da una commissione composta da giudici provenienti dagli Stati Uniti, Canada e Inghilterra, patrie storiche di birre famose, che hanno selezionato circa seimila birre di cento stili diversi provenienti da tutto il mondo, ma con larga partecipazione dal continente americano. Giunge a pochi giorni dai recentissimi Australian International Beer Awards di Melbourne, medaglia d’argento per la 'Birra Morena Celtica Super' e a qualche mese dai World Beer Awards di Londra (medaglia d’oro 'Morena Celtica Stout', e finalissima mondiale 'Morena Gran Riserva Lucana')."Solo due birre -spiegano i Tarricone, titolari del birrificio Birra Morena- tra quelle premiate quest’anno sono europee, in una competizione che si svolge nella patria delle craft beer: l’italiana Birra Morena Unica e la tedesca Weihenstephan. Un altro importante riconoscimento per le nostre proposte e per il made in Italy che rappresentiamo. Quest’anno è per noi un anno da incorniciare. I quattro premi internazionali vinti gratificano la qualità delle nostre birre e ci aiutano nella loro diffusione in tutto il mondo. Infatti, grazie a questi ambiti riconoscimenti, riceviamo sempre più ordini delle birre medagliate in quanto sinonimo di qualità e garanzia".Anche Birra Morena Unica è prodotta a Balvano, in provincia di Potenza, in uno stabilimento sorto nei primi anni ’80 e rilevato nel 1999 dalla famiglia Tarricone, dopo essere passato di proprietà in proprietà, da Prinz Brau a Birra Moretti, al Gruppo Labatt, a Interbrau ed infine all’Heineken. E’ prodotta con malti locali, farina di castagne ed è caratterizzata da numerose e particolari spezie selezionate accuratamente tra le migliori qualità che ne conferiscono un gradevole profumo di bosco e un gusto unico, molto particolare, vellutato, amabile e inconfondibile. Una birra rossa, tendente all’ambrato, rifermentata in bottiglia. Una birra speciale, una birra da medaglia.