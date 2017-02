Anche nel 2017 McDonald’s Italia certificata Top Employer

13 febbraio 2017- 16:50

Roma, 13 feb. (Labitalia) - McDonald’s Italia ottiene per il quarto anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia, che decreta le eccellenze in ambito Hr, confermando ancora una volta il profondo impegno nella valorizzazione, crescita e gestione delle risorse umane. McDonald’s si è quindi distinta per la gestione dei talenti, la pianificazione della forza lavoro, on-boarding, performance management, opportunità di carriera, cultura aziendale, apprendimento e sviluppo, politiche retributive e benefit e sviluppo della leadership.Con i suoi 20.000 dipendenti, il 94% dei quali assunto con una forma contrattuale stabile, McDonald’s si distingue in Italia per il sostegno al mercato del lavoro. A dimostrazione di questo, sono circa 4.000 i posti di lavoro creati negli ultimi 4 anni, grazie anche all’apertura di oltre 100 nuovi ristoranti. McDonald’s investe fortemente nella gestione dei talenti promuovendo la crescita interna e erogando oltre 800.000 ore di formazione all’anno, a tutti i livelli e ruoli. Basti pensare che oltre il 40% dei dipendenti che lavora nella sede proviene dai ristoranti. “La conferma della certificazione Top Employers - commenta Stefano Dedola, direttore delle Risorse umane di McDonald’s Italia - è per noi un motivo d’orgoglio perché è il risultato dei costanti sforzi che mettiamo in campo per mantenere e migliorare le nostre performance in tutti gli ambiti che riguardano il variegato mondo della gestione delle risorse umane. L’obiettivo che perseguiamo quotidianamente è quello di mettere i nostri dipendenti nelle condizioni di dare il meglio di sé, grazie a un supporto costante e percorsi di formazione volti a garantire a tutti l’opportunità di crescere e esprimere al meglio le proprie skills e predisposizioni”.