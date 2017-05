Anfus, al via corsi nuova norma Uni su pulizia sistemi fumari

18 maggio 2017- 16:39

Roma, 18 mag. (ALabitalia) - L'Anfus, Associazione nazionale fumisti e spazzacamini, propone corsi sulla norma nazionale Uni 10847:2017 'Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi-Linee guida e procedure'. La nuova norma stabilisce i criteri e le procedure da adottare per realizzare un efficace intervento di pulizia, compreso il successivo controllo, l’allestimento e il disallestimento del cantiere dei sistemi fumari asserviti a generatori di calore e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e biocombustibili solidi. La normativa revisionata e resa attuale pone nuovamente la corretta attenzione sulla manutenzione e la pulizia delle canne fumarie di servizio a caminetti e stufe e la necessità da parte del cliente di rivolgersi unicamente a personale qualificato quali sono gli spazzacamini professionisti."L’importanza dell'aggiornamento formativo professionale -spiega l'Anfus- nel settore 'fuoco domestico' è evidente a tutti. Oggi, con Fuspa formiamo i tecnici di domani che dovranno operare in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme che regolano il settore e la norma Uni 10847/2017 sarà un’ulteriore pietra miliare per questo settore in crescita". L'Anfus ricorda, poi, che "sono più di 20 milioni le tonnellate di legna da ardere consumate e gli italiani in tempi di crisi riscoprono il caminetto e la stufa come un’alternativa sempre più gettonata per risparmiare sui costi del riscaldamento (risparmio tra il 20 d il 50% rispetto ai combustibili tradizionali) e circa 6,000,000 gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa (legna-pellet) presenti in Italia". "Richiamiamo ancora l’attenzione -aggiunge- sul fatto che la manutenzione dell’impianto è obbligatoria con compilazione del 'libretto di impianto' dal 15 ottobre 2014 e deve essere effettuata con periodicità almeno biennale da spazzacamini qualificati e abilitati".