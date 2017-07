Ansit, Enrico Ricci eletto presidente. Consorzi turistici, rurali e agroalimentari per rilanciare territori

12 luglio 2017- 13:39

Roma, 12 lug. (Labitalia) - Nuova stagione operativa per l'Ansit, l'Agenzia nazionale sviluppo integrato del territorio: il consiglio direttivo dell’Agenzia, subentrata all’Anpaca (l'Agenzia per i contratti d’area), ha infatti nominato alla presidenza Enrico Ricci condividendo il suo programma di rilancio. Architetto, già facente parte del comitato scientifico dell’Agenzia, Ricci è stato per molti anni dirigente del Mise, con una lunga esperienza nella programmazione negoziata e nei patti territoriali e contratti d’area, e profondo conoscitore di incentivi e strumenti di sostegno alle imprese."Per il pieno rilancio dei territori l’Ansit -ha spiegato il presidente Ricci- vuole coinvolgere soggetti operativi come consorzi turistici, rurali, consorzi di sviluppo industriale agroalimentare, per condividere una strategia di sviluppo locale attraverso reti d’impresa. Basti pensare alle opportunità di far conoscere le eccellenze agro-alimentari del nostro paese nel mondo". "In tal senso -ha aggiunto- l’Ansit si adopererà per diffondere la conoscenza dei numerosi strumenti legislativi che il Mise e il ministero delle Politiche agricole, hanno attivato per rimuovere gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito concreti programmi di investimenti attraverso la costituzione di permanenti tavoli tecnici. In altre parole ridurre la burocrazia e fare in modo che alcuni contratti d’area funzionino".Tra le linee-guida del nuovo programma dell’Ansit, vi è poi la internazionalizzazione, come lo stesso Ricci ha sottolineato. "Abbiamo già sviluppato -ha ricordato- alcuni progetti per gli Emirati Arabi e in particolare con l’Oman abbiamo finalizzato la realizzazione di piattaforme logistiche per consentire un efficace interscambio tra le portualità del Golfo arabo e quella di Salerno".A tal proposito, è stata già effettuata una visita della Riyda, ente statale delle piccole imprese omanite per preparare i primi accordi in vista della missione della delegazione Mise nell’Oman. E per i paesi esteri l’Ansit coinvolgerà anche altri settori produttivi italiani, dal manifatturiero al metalmeccanico, dai servizi alla logistica, con un interessante scambio di know-how. E tra i primi passi che l’Ansit ha già compiuto in questi mesi vi è stata l’individuazione, la scelta e il coinvolgimento di quei consorzi industriali d’eccellenza in grado di finalizzare concretamente lo sviluppo integrato dei loro territori.