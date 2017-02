Arriva il kit che identifica la scarpa d’eccellenza

22 febbraio 2017- 13:51

Roma, 22 feb. (Labitalia) - Come si identifica una scarpa di alta qualità e come si comunicano valori quali sostenibilità, stile, naturalità, comfort? A rispondere ci pensa Cuoio di Toscana, Consorzio leader nella produzione di cuoio da suola, presente a Fieramilano Rho alla 92ma edizione di Lineapelle, manifestazione di riferimento per l’area pelle internazionale, per presentare il kit che racconta l’eccellenza di una calzatura in cuoio made in Italy. Tra i componenti del kit, l’Nfc Tag, ovvero uno ‘smartshoe’ che, grazie a un minuscolo chip integrato all’interno della suola, consentirà non solo di tracciarne l’origine e il metodo di lavorazione, ma anche di saperne di più sull’azienda produttrice. Basterà avvicinare un comune smartphone abilitato alla tecnologia 'Near Field Communication' alla calzatura con il tag per accedere ai contenuti più vari, che illustreranno i vari passaggi che si nascondono dietro alla lavorazione del prodotto. Completano il kit il cartellino di autenticità, che attesta l’origine, la qualità e la lavorazione a regola d’arte del cuoio da suola conciato al vegetale, con un numero seriale identificativo della conceria fornitrice del cuoio; il punzone, utilizzato per marchiare il cuoio, che ricorda il processo di lavorazione sostenibile e interamente tracciabile al quale tutti i soggetti della filiera collaborano in modo sinergico; una targa in plexiglass trasparente, che il Consorzio concede in uso ai clienti delle concerie associate, per una partnership basata sui valori condivisi di qualità ed esclusività del prodotto.In esposizione anche le novità delle aziende produttrici di Cuoio di Toscana. Per la scarpa, accessorio più amato da sempre, nella stagione estiva 2018 si farà particolare attenzione alla sostenibilità delle materie prime, prediligendo colori poliedrici e cangianti; i toni dal pastello vireranno verso una freschezza inedita, digitale, molto moderna, come da linee guida elaborate dal Comitato Moda Lineapelle. Con un tocco di glamour, per intercettare i cambiamenti del mercato. Le aziende che fanno parte del brand Cuoio di Toscana sono di Santa Croce sull’Arno (Bonistalli e Stefanelli Spa, Cuoificio Alcyone Spa) e di San Miniato, località Ponte a Egola (Gruppo Conciario Cmc International Spa, Conceria Gi-Elle-Emme Spa, Cuoificio Otello, Lamonti Cuoio Spa, Conceria 3S Srl e Volpi Concerie Srl).Cuoio di Toscana è un cuoio da suola unico ottenuto con concia lenta al vegetale, un processo antico basato sull’utilizzo di tannini naturali ricavati dal legno di castagno, mimosa e quebracho. Il marchio nasce con l’obiettivo di farsi portavoce nel mondo del distretto conciario, leader con quote di mercato, pari al 98% della produzione italiana di cuoio da suola e ad oltre l’80% di quella europea.