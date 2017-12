Arriva Paned’oro, panettone al Pomodoro San Marzano Dop

12 dicembre 2017- 12:18

Napoli, 12 dic. (Labitalia) - Nella terra del San Marzano nasce Paned’oro, il panettone artigianale di Casa del Nonno 13, da una ricetta esclusiva di Alberto Annarumma, chef una stella Michelin del ristorante di Mercato San Severino. Il tradizionale impasto a base di lievito madre, farina, uova e burro di latteria incontra il pomodoro San Marzano Dop, trasformato in confettura dallo chef. Alberto Annarumma ha studiato a fondo i pomodori di Casa Marrazzo, storica azienda artigianale di Pagani che da sempre seleziona e lavora il San Marzano, e ne ha fatto una confettura bilanciando lo zucchero per contrastare l’acidità del frutto. Paned’oro è la novità delle feste 2017 di Casa del Nonno 13 ed è un omaggio al territorio del pregiato San Marzano, il pomodoro delicatissimo, dalla polpa compatta e buccia sottile, che mantiene a lungo il suo sapore anche con la conservazione se maneggiato con cura. Dopo mesi di studio lo chef Annarumma, originario proprio di Pagani, culla del San Marzano, è riuscito a mettere a punto la ricetta perfetta, equilibrata e di carattere aggiungendo un gusto personale e vivace al Panettone. Paned’oro è un’edizione limitata, è prodotto in soli 100 esemplari e proposto in una confezione regalo con un vasetto di confettura di pomodoro da aggiungere al panettone o da servire sui formaggi. Casa del Nonno 13 è un progetto gastronomico che punta alla valorizzazione del territorio, della cucina autentica e di sapore in tre declinazioni: il Ristorante stellato e l’Osteria a Mercato San Severino, Salumeria 13 - salumeria con cucina - a Salerno. E il San Marzano Dop dell’agro nocerino sarnese è da sempre protagonista a Casa del Nonno 13: declinato in ricette tradizionali e creative e ora anche in un menu a tutto pomodoro messo a punto dallo chef Annarumma per valorizzare il grande patrimonio locale.