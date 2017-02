Articolo1 cerca personale specializzato per agroalimentare

Roma, 2 feb. (Labitalia) - Il settore agroalimentare negli ultimi anni ha conosciuto una crescita costante e attualmente impiega un sempre maggior numero di addetti su tutto il territorio nazionale (+2,2% nel settore agricolo e +0,7% nell’industria alimentare). Sempre crescente è, quindi, il numero di aziende del settore che si rivolgono ad Articolo, Soluzioni HR, per trovare personale specializzato da inserire al proprio interno. Attualmente i profili che le aziende, con sede in Emilia e Veneto, stanno cercando in questo importante comparto sono: Addetti alla conduzione di impianti pastorizzazione; Operation Manager; Plant Manager; responsabili Assicurazione Qualità; responsabili Ricerca e Sviluppo; coordinatori commerciali Area Vendite; impiegati; Back Office Import Export.Per tutti sono richiesti laurea o diploma, a seconda del ruolo che si desidera ricoprire, precedente certificata esperienza nella mansione, conoscenza, almeno, della lingua inglese. I contratti sono tutti di inserimento in azienda a tempo indeterminato, con inquadramento e retribuzione commisurati a competenze esperienza, e benefit aziendali. Le sedi di lavoro sono in provincia di Bologna, Treviso e Rovigo. Per i dettagli, consultare il sito www.articolo1.it.