Asfor Award for Excellence a Federico Marchetti (Yoox)

16 giugno 2017- 16:39

Milano, 16 giu. (Labitalia) - L’Asfor Award for Excellence 2017 è stato conferito all’imprenditore Federico Marchetti, amministratore delegato di Yoox net-a-porter Group. Il riconoscimento, consegnato al termine dei lavori della XV Giornata della formazione manageriale Asfor 'Formazione Innovazione e imprenditorialità. Le vie per il futuro delle giovani generazioni', premia dal 2013 personalità eccellenti che, con la propria attività imprenditoriale e professionale, stiano dando un contributo importante alla crescita economica e al prestigio internazionale del nostro Paese.La motivazione alla base dell’assegnazione a Federico Marchetti, illustrata dal presidente Asfor, Vladimir Nanut, riconosce il modello innovativo d’impresa vincente in ambito globale che ha generato nuovo valore nel mondo del fashion. "In modo particolare Marchetti -spiega Asfor- ha posto al centro del pensiero imprenditoriale le persone che con lui collaborano come principali partner nel processo d’innovazione generato da Yoox net-a-porter Group. Inoltre, ha creduto da sempre nel valore strategico della formazione manageriale, valorizzando i giovani nei processi di sviluppo".Marchetti ha ripercorso la propria storia imprenditoriale durante un dialogo con Marco Vergeat, vice presidente vicario Asfor “Il premio -ha detto Marchetti - testimonia l’impegno di Yoox net-a-porter Group nel fare impresa in maniera innovativa e sostenibile grazie al lavoro di un formidabile team di oltre 4.200 collaboratori provenienti da 75 nazioni, con un’età media di 33 anni e al 61% composta da donne. Da sempre investiamo nell’educazione digitale perché riteniamo che la formazione dei giovani talenti sia alla base dello sviluppo del nostro settore e non solo”.Il focus sulla innovazione e sulla imprenditorialità dei giovani e riguardo il futuro del Paese ha contrassegnato i lavori della XV edizione della Giornata Asfor della Formazione Manageriale. "Formazione, innovazione e imprenditorialità: questa triade sintetizza in modo efficace l’oggetto della XV Giornata della formazione manageriale, aspetti che si inseriscono -ha ricordato Nanut- in un quadro economico e sociale più ampio e in continuo divenire, ovvero presentano implicazioni su molte altre dimensioni: demografiche, culturali-sociologiche, formative, welfare, lavoro e competenze digitali". "L’evento -ha continuato Nanut - si ricollega con quanto è sviluppato da tempo dall’Associazione per valorizzare la formazione manageriale, leva idonea a favorire i processi di cambiamento e innovazione nell’ambito del sistema economico italiano e in una azione di stimolo rivolta ai giovani per la crescita di nuova imprenditorialità e di start-up, in particolare nelle attività connesse alle nuove tecnologie, ai processi di innovazione e alla sfida della DigitalGlobalization".