Assegnati gli 'Italia Travel Awards 2017'

12 maggio 2017- 13:46

Roma, 12 mag. (Labitalia) - Assegnati gli 'Italia Travel Awards', gli oscar del turismo italiano 2017, ieri sera, nella cornice dell’Acquario Romano nel cuore della capitale, nella serata finale presentata da Roberta Lanfranchi, che ha visto anche l’esibizione musicale del violinista Stefano Camilli e della cantante, artista e performer sudafricana Tia Architto, alias Miss Tia, nonché l’anteprima mondiale del musical rock 'Divo Nerone'. Un riconoscimento annuale dedicato all’industria turistica italiana che premia le voci eccellenti del panorama nostrano, come spiega una nota degli organizzatori, e "che si attesta come il premio più prestigioso, completo e ricercato nel settore dei viaggi e del turismo, che per primo riconosce nel Belpaese l’impegno e la competenza nel settore dei viaggi". Presenti alla serata diversi rappresentanti delle istituzioni tra cui Carola Penna, presidente commissione capitolina Turismo, Maria Cristina Selloni, direttore del Dipartimento Turismo Roma Capitale, e Francesco Palumbo direttore direzione Generale Turismo Mibact."Il successo dell’evento - riferisce la nota - è stato confermato dall’importante partecipazione di agenti di viaggio e viaggiatori, che attraverso un sistema di votazione libera e trasparente, esclusivamente online su www.italiatravelawards.it, hanno espresso le loro preferenze per ognuna delle categorie in concorso consentendo ai loro beniamini di essere incoronati vincitori".L’ambita statuetta dal titolo 'La Viaggiatrice', disegnata e realizzata per l’occasione da Aldo Modugno, vuole rappresentare “l’esigenza umana di ricercare e conoscere, al di la di ogni confine, di ogni spazio e di ogni barriera, un mondo che può avverarsi soltanto altrove, per un bisogno irrefrenabile di viaggiare e di sognare orizzonti infiniti della fantasia”, spiega.“Italia Travel Awards - dichiarano Roberta D’Amato e Danielle Di Gianvito, ideatrici della manifestazione - nasce con l’intento di valorizzare il settore turistico, le aziende che quotidianamente si impegnano per realizzare il sogno di tutti i viaggiatori. Questo messaggio è stato colto dagli agenti di viaggio e dai viaggiatori con grande entusiasmo e ciò ci rende orgogliose perché dimostra come, nonostante i momenti di incertezza, il tema del viaggio sia sempre al centro dell’attenzione di ognuno di noi, un sogno sempre attuale e irrinunciabile”.Sono 16 i vincitori legati al concorso 'Vota & Vinci' ai quali è stato assegnato un biglietto aereo a/r per una capitale europea offerti dallo sponsor tecnico Airberlin e 2 i premi speciali per gli agenti di viaggio: un premio per il contest 'Miglior Home page', e un premio speciale 'Miglior Agente di viaggio innovativo', selezionato tra i progetti pervenuti, da una giuria di professionisti. A partire da oggi tutti i vincitori degli Italia Travel Awards potranno utilizzare il logo 'Italia Travel Awards, Vincitore 2017' che simboleggia l’impegno, la passione, l’eccellenza dei protagonisti dell’industria del turismo italiano.Ed ecco, nel dettaglio, i vincitori degli Italia Travel Awards 2017, categoria per categoria. Gli agenti di viaggio hanno votato come 'Migliore regione italiana' la Sicilia, 'Miglior ufficio del turismo' Dubai, 'Miglior destinazione mare' Maldive, 'Miglior destinazione culturale' Italia, 'Miglior destinazione per natura, avventura e sport' Australia, 'Migliore destinazione in assoluto' Italia, 'Migliore catena alberghiera' Beachcomber Resorts & Hotels. I viaggiatori, invece, hanno votato come 'Miglior destinazione' gli Stati Uniti, 'Miglior Resort' Forte Village. Come 'Migliore compagnia ferroviaria' gli agenti hanno votato Trenitalia e i viaggiatori Ntv - Italo. Poi, 'Miglior vettore di linea' per gli agenti è Emirates - che è anche 'Migliore compagnia aerea' per i viaggiatori - e 'Miglior vettore low cost' easyjet. 'Migliore compagnia crocieristica' per gli agenti Msc Crociere, che è anche per i viaggiatori 'Migliore compagnia di crociera'. 'Migliore compagnia di traghetti' per gli agenti è Gnv - Grandi Navi Veloci e per i viaggiatori Moby. Ancora, gli agenti di viaggio hanno premiato come 'Miglior booking' Quality Group, 'Miglior catalogo' Idee per Viaggiare, 'Miglior TO villagista' Veratour, 'Miglior Tour Operator tailor made' Quality Group, 'Miglior Tour Operator in assoluto' Eden Viaggi, premiata anche come 'Miglior Tour Operator' dai viaggiatori, per i quali invece 'Migliore Agenzia di Viaggio' è Caesar Tour e 'Miglior Sito di prenotazione on line' piratinviaggio.it.Premiati anche dagli agenti di viaggio come 'Miglior Olta' Albatravel Group, 'Miglior aeroporto italiano' Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci Roma, 'Miglior associazione' Fiavet, 'Miglior network' Gattinoni Mondo di Vacanze, 'Miglior progetto/programma formazione Adv' Visit Usa Italia, 'Migliore pagina Facebook aziendale' Idee per viaggiare, 'Migliore compagnia di autonoleggio' Hertz, 'Miglior compagnia assicurativa' Allianz Global Assistance, 'Miglior Gds' Amadeus, 'Miglior Software per il turismo' Siap.