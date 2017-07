Assemblea di Federturismo elegge probiviri e revisori

19 luglio 2017- 15:36

Roma, 19 lug. (Labitalia) - L’Assemblea di Federturismo Confindustria ha eletto i probiviri e i revisori contabili per il periodo 2017-2021. I tre revisori sono Silvestro Baudo, Paolo Bramante, Salvatore Bartolo Spinella. I probiviri sono Francesco Anglani, Alessandro Arborio Mella, Carlo Berardelli, Raffaele Porcelli, Cosimo Ranieri e Rosanna Turchi.Nella sua relazione il presidente, nel tracciare un bilancio del primo anno di attività, ha ringraziato soci, vicepresidenti e consiglieri per il prezioso supporto prestato alla Federazione nel lavoro svolto attraverso i gruppi di lavoro sul travel e sul mice e per la partecipazione nei rapporti con le istituzioni per la promozione del turismo.“Come Federturismo - ha dichiarato Battisti - abbiamo lavorato molto su tematiche fondamentali per lo sviluppo del settore quali: la sostenibilità, l’innovazione, la digitalizzazione, i fondi strutturali, la protezione dei dati e siamo riusciti ad approfondire, sia a livello normativo sia fiscale, i vantaggi che il legislatore ha messo a disposizione delle aziende che decidono di investire nel welfare, affermandoci sempre più come interlocutore privilegiato delle istituzioni”.