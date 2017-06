Assioma seleziona 11 profili nell’internazionalizzazione

28 giugno 2017- 14:55

Roma, 28 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Assioma Search&Selection, marchio di Articolo1 Soluzioni HR, specializzato in ricerca e selezione di middle, professional e top management, è alla ricerca di 11 profili per l’internazionalizzazione verso i mercati del Nord Europa, America del Sud e Asia di aziende clienti che operano nei settori moda, agroalimentare, metalmeccanico, food& beverage. Gli export manager, oltre alla perfetta conoscenza del proprio settore merceologico di riferimento nell’area geografica di interesse e la padronanza delle lingue, hanno esperienza di strategie marketing, tecniche di transazione e negoziazione e piena padronanza delle problematiche legate al trasporto e ai meccanismi tecnici di internazionalizzazione ed esportazione. “Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo -dichiara Valeria Bruni, Senior Consultant Assioma Search&Selection- le aziende italiane cercheranno molti export manager, ossia profili in grado di accrescere la presenza aziendale sui mercati esteri. Il contesto internazionale -prosegue Bruni- è diventato il nuovo parametro di riferimento per tutte le aziende, siano esse Pmi o grandi imprese, che avranno sempre più necessità di adottare un approccio proattivo al mercato per farsi conoscere, dialogare con la clientela potenziale, presentare la propria offerta e avviare nuovo business. La retribuzione di un export manager, al netto di eventuali bonus previsti dal contratto, va dai 45.000 euro all’anno, per un manager con 5 anni di esperienza, agli 80.000 euro annui e più, proporzionalmente alla propria esperienza”I curriculum vitae vanno inviati via e-mail a career@assiomaselezione.com. Per informazione visitare il sito www.assiomaselezione.com. Assioma Search&Selection è il marchio di Articolo1 Soluzioni HR, specializzato nella ricerca e selezione di figure professionali con competenze specifiche e di profili di middle management che hanno impatto strategico sulle organizzazioni.