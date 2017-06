Assitol: staffetta al vertice, Rocchi nuovo presidente

13 giugno 2017- 15:22

Roma, 13 giu. (Labitalia) - Mario Rocchi subentra a Giovanni Zucchi al vertice di Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia, aderente a Confindustria. Rocchi assume l'incarico, in qualità di vicepresidente anziano, come previsto dallo statuto dell'associazione. Classe 1959, titolare dell’Oleificio RM Spa, marchio specializzato in oli d’oliva dal 1901, Rocchi comincia a lavorare nell’azienda di famiglia nel 1978. E’ anche vicepresidente della sezione alimentare di Confindustria Toscana Nord."La mia presidenza -afferma il numero uno di Assitol- sarà in continuità con la linea di rinnovamento già in atto all’interno dell’Associazione". Assitol, oltre agli oli d’oliva e di semi, rappresenta anche i semilavorati per la panificazione e la pasticceria, il lievito da zuccheri, i condimenti spalmabili, gli oli per usi tecnici, il biodiesel e i sottoprodotti di origine animale."I tavoli che vedono coinvolta la nostra Associazione -osserva Rocchi-sono tanti e tutti di grande importanza. Dall’Interprofessione, di cui auspichiamo a breve il riconoscimento, alla delicata partita del contributo ambientale, dalle opportunità offerte dall’economia circolare alla difesa in Europa dei nostri prodotti contro il rischio di ‘semafori’ e nuovi protezionismi, siamo chiamati a impegnarci sempre più per tutelare il ‘saper fare’ delle nostre aziende”. Un’azione complessa, in Italia e a livello internazionale, per la quale Rocchi auspica “una forte collaborazione tra le diverse anime dell’Associazione, in modo da rafforzare il nostro peso nelle sedi istituzionali".