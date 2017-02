Asso112, bene nuovo termine per riforma Confidi

23 febbraio 2017- 15:57

Roma, 23 feb. (Labitalia) - “Accogliamo con favore la proroga di ulteriori sei mesi, contenuta nel Milleproroghe, per l'emanazione dei decreti attuativi della legge 150/2016 di riforma del sistema dei Confidi, altrimenti in decadenza. I Confidi 112 sono un attore rilevante del sistema di finanziamento alle Pmi. La legge sui Confidi rappresenta un traguardo importante per il sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese”. Lo afferma, in una nota, Donatella Visconti, presidente della neonata Asso112, l'associazione Confidi italiani.“Salutiamo, inoltre, con estremo favore la possibilità di rinviare i nuovi schemi di bilancio imposti ai Confidi 112, che favorisce i micro Confidi presenti nel territorio. Concediamo più tempo per gli adempimenti e rendiamo più veloce ed efficace l’accesso al credito”, aggiunge la presidente Visconti.“Nei giorni scorsi il ministero dello Sviluppo Economico ha sbloccato le risorse per i Confidi, pari a 225 milioni di euro, che consentiranno di garantire finanziamenti per un miliardo di euro a favore delle mpmi. E’ un bene aver sbloccato i fondi stanziati con la legge di stabilità 2014. Purtroppo, un passaggio del decreto non consente un’equa ripartizione dei fondi per i Confidi 112. Attendiamo significativi chiarimenti nelle istruzioni operative”, conclude.