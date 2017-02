Associazione produttori caravan e camper: Simone Niccolai nuovo presidente

10 febbraio 2017- 14:44

Milano, 10 feb. (Labitalia) - Simone Niccolai è il nuovo presidente dell'Apc-Associazione produttori caravan e camper. L’amministratore delegato di Luano Camp Srl, azienda che detiene il marchio Rimor, ha convinto gli associati grazie alla sua esperienza e alla sua grande conoscenza del settore. Da oltre vent’anni Niccolai è infatti noto come uno degli imprenditori nel comparto del caravanning e dal settembre 2014 ricopriva la carica di vicepresidente di Apc. In questo ruolo ha accompagnato l'ex-presidente Jan de Haas in tutte le iniziative dell'associazione, compreso il Salone del Camper di Parma, la fiera di settore più importante d’Italia che negli ultimi anni ha riscosso sempre maggiori successi, registrando record di espositori e richiamando oltre 127.000 visitatori da tutto il mondo. “Sono molto orgoglioso -afferma il neo-eletto presidente Apc, Simone Niccolai- dell’importante mandato che mi è stato assegnato dagli associati. Farò di tutto per proseguire il lavoro di consolidamento e di valorizzazione dell’industria del caravanning nei mercati internazionali e anche nei rapporti con le istituzioni, affinché il turismo in libertà sia riconosciuto come volano di sviluppo dalle amministrazioni locali per incrementare il sistema ricettivo nazionale e offrire servizi di qualità agli 8 milioni di turisti, italiani e stranieri, che ogni anno scelgono l’Italia come meta per le proprie vacanze in camper e caravan". Niccolai sarà affiancato da André Miethe, attuale ad di Laika, nominato vicepresidente e tesoriere.Nata nel 1977 per rappresentare, in Italia e in Europa, la filiera produttiva dei comparti autocaravan e caravan, Apc-Associazione produttori caravan e camper opera nel nostro Paese per promuovere la cultura del camper style, del turismo on the road e della ricettività in libertà. L'associazione raggruppa le aziende italiane ed estere attive nella produzione di autocaravan, caravan, carrelli appendice, autotelai, rimorchi Tats (rimorchi con targa per trasporto attrezzature turistiche e sportive), telai per caravan, ganci di traino, componenti e accessori per i veicoli ricreazionali. Apc e le sue 37 imprese associate danno impiego in Italia a 1.500 dipendenti diretti, ai quali si aggiungono 4.000 persone impiegate nell’indotto del comparto produttivo: queste le risorse che nel 2016 hanno prodotto oltre 15.000 autocaravan generando un fatturato totale di circa 750 milioni di euro.