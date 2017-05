Assocomunicatori entra nella rete Confassociazioni

3 maggio 2017- 11:43

Roma, 3 mag. (Labitalia) - Assocomunicatori entra nella rete Confassociazioni. "Non potevamo mancare -ha dichiarato Carmelo Cutuli, presidente di AssoComunicatori, Forum nazionale nuove professioni della comunicazione- nella grande famiglia di Confassociazioni considerato che abbiamo uno stesso obiettivo. Ovvio, la confederazione associazioni professionali guarda a tutte le professioni associative di cui alla legge 4 del 2013. Noi per le nostre competenze specifiche puntiamo a rappresentare un punto d’incontro e di discussione, per le professioni collegate alle discipline della comunicazione, dell’informazione e delle relazioni pubbliche”. “Siamo soddisfatti e onorati -ha continuato Cutuli - di far parte di questa realtà confederativa che ha tra i suoi caratteri distintivi fondamentali il senso dell’innovazione professionale e la proattività istituzionale. L’interazione con il sistema Confassociazioni, lascia intravvedere diverse azioni, e soluzioni, strategiche utili per la rete dell’associazionismo professionale". Come, ad esempio, ha spiegato, "lavorare insieme per un maggior sostegno nella tutela e nella promozione delle nuove professioni della comunicazione, dall’influencer al nation brander, così da valorizzarne il ruolo nel sistema costituzionale, legislativo, economico, sociale italiano ed europeo”.“La comunicazione -ha proseguito il direttore generale di Confassociazioni, Adriana Apicella- ha un ruolo fondamentale in ogni piega del vivere, professionale e sociale, del quotidiano di ognuno di noi. Ringrazio, a nome del presidente e di tutto l'ufficio di presidenza, Assocomunicatori per aver voluto aderire alla nostra grande famiglia poiché informare su come alcune professioni, come quelle legate alla comunicazione per esempio, stanno evolvendo in qualcosa d’altro, e in maniera sempre più trasversale e contaminata da altre realtà, è un diritto di tutti". "Sapere come si muovono -ha ricordato- le fonti di informazioni, conoscere i canali, ormai moltiplicati, che si hanno a disposizione, interagire con gli attori che si muovono nelle maglie della rete comunicativa, offre una maggiore capacità di scelta nel personalizzare il proprio palinsesto informativo. Fattori essenziali per le nostre associazioni professionali che percepisco quotidianamente curando anche la comunicazione della confederazione"."Con l’entrata in scena della tecnologia digitale -ha sottolineato il presidente di Assocomunicatori, Carmelo Cutuli- molte cose sono cambiate e tante nuove professioni sono emerse. Ognuno di noi, come realtà associativa ha il suo compito. In questa grande rete siamo numerosi elementi, piccoli o medio grandi, che costituiscono un corpo unico, quello appunto di Confassociazioni. Da parte nostra mettiamo a disposizione tutti gli strumenti comunicazionali in nostro possesso per amplificare tutte le iniziative. Perché, facendo già mio l’hashtag della confederazione, #unitisivince".