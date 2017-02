Assogestioni: al via 'Il tuo capitale umano'

7 febbraio 2017- 13:44

Per avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito

Roma, 7 feb. (Labitalia) - Assogestioni lancia 'Il tuo capitale umano (#ICU2017)', il programma formativo e informativo volto ad avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito. Raccogliendo l’adesione di 23 società di gestione del risparmio, l’Associazione ha organizzato oltre 10 incontri sul territorio nazionale presso alcuni dei principali atenei italiani: da Milano a Trento, da Pavia a Torino, da Roma a Napoli e Bari. Il progetto, che si rivolge ai neolaureati e laureandi con competenze di tipo gestionale, economico, giuridico e quantitativo intenzionati a una carriera nel settore, si struttura in tre momenti. Il primo: l’incontro in ateneo dove gli studenti hanno la possibilità di conoscere le caratteristiche chiave del settore e le skill principali per potersi candidare. Il secondo: una giornata di formazione e orientamento durante il 'Salone del Risparmio 2017'. Nella terza giornata aperta al pubblico, il 13 aprile, i ragazzi avranno infatti la possibilità di incontrare i rappresentanti di Sgr italiane ed estere, partecipare a workshop dedicati, ascoltare le testimonianze di chi lavora nel settore e affrontare, insieme ai responsabili delle risorse umane, i colloqui di selezione. Il terzo: a tutti i ragazzi selezionati per il tirocinio, Assogestioni offrirà la possibilità di partecipare ad una sessione di induction sulle tematiche chiave del settore. I tirocini, che si svolgeranno a partire da maggio 2017, potranno svolgersi in Italia o presso le sedi estere delle società e avranno la durata indicativa di 6 mesi."Nel corso degli ultimi anni -spiega il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos- la nostra industria ha visto una contrazione significativa del numero degli addetti. Inoltre, diverse indagini hanno evidenziato come il gestito tricolore stia diventando un'industria matura, ma forse anche un po' troppo di nicchia. Questo progetto è una grande occasione per rilanciare il lavoro e ricordare il ruolo che l'industria svolge e deve continuare a svolgere in un'economia come quella italiana". Per partecipare alla selezione, conoscere meglio l’offerta del programma e il calendario di incontri è possibile collegarsi a: www.iltuocapitaleumano.it.