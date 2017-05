Assolavoro, nel primo trimestre del 2017 +18,5% di occupati tramite agenzia

30 maggio 2017- 15:37

Rispetto a stesso periodo del 2016, con numero medio mensile pari a 392mila occupati

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nel primo trimestre 2017 i lavoratori tramite agenzia aumentano del 18,5% rispetto allo stesso periodo del 2016, con un numero medio mensile pari a 392mila occupati. Crescono ancora i somministrati a tempo indeterminato che fanno registrare un aumento del 13% anno su anno (e dell’8,7% rispetto all’ultimo trimestre del 2016) e raggiungono quota 43.141 a marzo 2017. E' quanto emerge dalle elaborazioni effettuate da Assolavoro DataLab, l'osservatorio dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro. I dati sono stati diffusi nel corso dell'assemblea pubblica di Assolavoro, oggi a Roma. Complessivamente, nel mese di marzo 2017 i lavoratori in somministrazione - a tempo determinato e a tempo indeterminato - sono oltre 415mila: un dato che sfiora il record storico di ottobre 2016 (416mila) e che rafforza il trend positivo del settore degli ultimi tre anni.L’evento, promosso da Assolavoro Academy e moderato dall’esperto di politiche del lavoro, Franco Chiaramonte, ha affrontato il tema 'Il mondo del lavoro che verrà tra digital disruption, disintermediazione e nuovi servizi alle persone e alle imprese. Opportunità, minacce e modelli di business per le agenzie per il lavoro'.