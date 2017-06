Assolombarda: Carlo Bonomi eletto presidente per il quadriennio 2017-2021

12 giugno 2017- 12:09

Milano, 12 giu. (Labitalia) - Carlo Bonomi è stato eletto presidente di Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Lo rende noto l'associazione, precisando che l'elezione è avvenuta durante l'assemblea generale tenutasi oggi in seduta privata. Confermata anche la squadra di presidenza proposta da Bonomi nel Consiglio generale tenutosi lo scorso 9 maggio. L’assemblea proseguirà oggi, in seduta pubblica, a partire dalle 11 al Teatro alla Scala di Milano. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, Bonomi terrà la sua relazione alla presenza di numerosi esponenti del mondo economico, produttivo e politico milanese e italiano. L’assise vedrà inoltre l’intervento del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e le conclusioni del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.