Assonime: assemblea nomina presidente Cipolletta

13 giugno 2017- 12:13

Roma, 13 giu. (Labitalia) - L’Assemblea privata di Assonime, che si è riunita questa mattina a Roma, su proposta del consiglio direttivo ha eletto Innocenzo Cipolletta presidente dell'associazione per il biennio 2017-18. Cipolletta succede a Maurizio Sella, giunto al termine del suo secondo mandato, non più rinnovabile, che diventa presidente onorario e resta nel consiglio direttivo come membro di diritto.L'assemblea ha rinnovato le liste dei componenti del consiglio direttivo, della giunta e del collegio dei sindaci revisori. Sono stati nominati nel consiglio direttivo: Paolo Astaldi, Franco Bassanini, Gilberto Benetton, Alberto Bombassei, Alessandro Buzzi, Fabio Cerchiai, Claudio Costamagna, Carlo De Benedetti, Sandro De Poli, Matteo Del Fante, Marco Drago, Gabriele Galateri di Genola, Luca Garavoglia, Gioia Ghezzi, Francesco Giordano, Patrizia Grieco, Gian Maria Gros-Pietro, Pietro Guindani, Gaetano Maccaferri, Andrea Moltrasio, Carlo Pesenti, Alessandro Profumo, Giuseppe Recchi, Gianfelice Rocca, Pietro Salini, Carlo Salvatori, Pierluigi Stefanini, Pio Teodorani Fabbri, Massimo Tononi. L'assemblea ha inoltre nominato la nuova composizione della giunta e confermato il collegio dei revisori dei conti. E' stato, infine, approvato il preventivo spese per il biennio 2017-2018. L'assemblea privata è stata preceduta dalla giunta dell'associazione, che ha approvato il bilancio 2016, che registra un avanzo di gestione, al 31 dicembre scorso, di 121.046 euro. La giunta ha inoltre discusso il secondo rapporto del gruppo di lavoro 'Un mercato unico digitale per l’Europa', coordinato da Franco Bassanini dal titolo 'La Digital Single Market Strategy a metà percorso: obiettivi strumenti e attuazione'.