Ass.P.I., ricorso a Tar Roma contro divieto petardi e fuochi artificio

27 dicembre 2016- 16:35

Roma, 27 dic. (Labitalia) - "L’ASS.P.I. (Associazione Pirotecnica Italiana) si è fatta portavoce delle proteste degli imprenditori del settore pirotecnico della capitale e stamattina attraverso il proprio legale l'avvocato Marcello Giuseppe Feola ha depositato un ricorso dinnanzi al Tar Roma con istanza di decreto monocratico urgente che dovrebbe essere emesso entro il 29 dicembre". E' quanto si legge in una nota. Il ricorso al Tar, a firma degli imprenditori pirotecnici, "è volto ad ottenere la revoca dell’ordinanza numero 145 emessa il 22 dicembre dal sindaco di Roma Virginia Raggi che dal 29 di questo mese e fino al 1 gennaio 2017 dispone il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di 'usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonati ed esplodenti' ed ancora di 'usare materiale esplodente anche cosiddetto declassificato a meno di metri 200 dai centri abitati, dalle persone e dagli animali'". "Il ricorso -sottolinea la nota- tende ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza urgente, ma soprattutto pone rilievo sull’accentuazione del pericolo che l’ordinanza determina, incentivando paradossalmente l’utilizzo dei fuochi illegali".