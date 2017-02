AstraZeneca Italia: Francesca Patarnello nuova vicepresident market access & government affairs

23 febbraio 2017- 13:00

Roma, 23 feb. (Labitalia) - Francesca Patarnello è la nuova vicepresident market access & government affairs per AstraZeneca Italia, filiale dell’azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci etici. E' quanto si legge in una nota. "Nel suo nuovo ruolo Francesca Patarnello -spiega ancora la nota- riporterà direttamente a Pablo Panella, presidente e ad di AstraZeneca Italia, entrando a far parte del senior management team della società. Francesca avrà la responsabilità di contribuire al rafforzamento della strategia aziendale per garantire l’accesso al mercato degli innovativi farmaci messi a disposizione da AstraZeneca Italia, per offrire un beneficio concreto ai pazienti nel più breve tempo possibile". "Patarnello sarà anche -continua la nota- responsabile della comunicazione esterna e del government affairs, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con media e istituzioni. Nei suoi 25 anni di carriera, Patarnello ha maturato un’importante esperienza nel settore farmaceutico nell’ambito della ricerca clinica e del market access e ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità fino ad assumere, da ultimo, il ruolo di value access & policy director in Amgen. Nel suo percorso professionale -conclude la nota- si è occupata di strategie P&R, sia di prodotti in lancio sia di nuove indicazioni, riuscendo sempre a innovare in un ambito che, specialmente negli ultimi anni, ha visto un crescendo di complessità e sfide sempre più elevate".