Astro Italia cerca 70 nuovi 'consulenti per benessere e riposo'

31 gennaio 2017- 13:48

Prima realtà italiana sartoriale del settore

Roma, 31 gen. (Labitalia) - Astro Italia, la prima realtà italiana sartoriale del settore benessere e riposo, produttore di sistemi letto e materassi su misura di alta qualità, cerca 70 nuovi collaboratori da inserire presso i centri prova o i punti prova aperti nelle gallerie dei principali centri commerciali d’Italia. Infatti entro il 2018 l’azienda punta a presentare i propri prodotti in 150 centri commerciali su tutto il territorio nazionale e a raggiungere quota 500 venditori. "I centri commerciali -commenta Giuseppe Vitale, uno dei titolari e fondatori di Astro Italia - sono per noi le 'nuove piazze' dove creiamo spazi appositi in cui si può testare il prodotto con calma e tranquillità. I nostri Punti Prova e Centri Prova concedono la giusta intimità per una scelta così importante. Quindi il consulente prende un appuntamento con chi è interessato, per un incontro a domicilio".La vendita diretta è un lavoro che non conoscere crisi e che, anche in questo periodo, piace sempre di più: "Il lavoro a contatto diretto -prosegue Vitale- con il pubblico è entusiasmante e consente di ottenere risultati soddisfacenti a livello economico e professionale. Apre le proprie porte a persone di ogni età, dai giovani alla prima esperienza nel mondo del lavoro, fino agli over 50 che magari ne sono stati estromessi e faticano a rimettersi in gioco, persone con impegni familiari difficili da incastrare negli orari di un lavoro standard, e così via".La ricerca è rivolta ad ambosessi. Saranno selezionati 70 professionisti addetti alla prova prodotto per rafforzare la rete di Astro Italia in tutta Italia. Possibilità di crescita diventando Senior, Tutor o Team Leader, gestendo un piccolo gruppo e curando la presenza in un network di centri commerciali di uno stesso territorio. Il contratto offerto è a provvigioni e prevede ottimi guadagni e premi. I candidati possono inviare il curriculum al sito www.astroitalia.it, compilando il modulo nella sezione 'Lavora con noi'.