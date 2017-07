Avedisco, boom vendite dirette in Italia e in Europa

20 luglio 2017- 14:04

Roma, 20 lug. (Labitalia) - L’ascesa della vendita diretta non si arresta: a confermarlo sono Seldia (The european direct selling association) e Wfdsa (World federation of direct selling associations), le principali associazioni di direct selling in Europa e nel mondo e delle quali fa parte Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori. I dati europei relativi al settore sottolineano la crescita delle vendite nel 2016: in Europa il settore è cresciuto del +3% per un totale di quasi 33 miliardi di euro di fatturato con l’Italia che si conferma al 4° posto dietro Germania, Francia e Gran Bretagna. A trainare le vendite il settore benessere e cosmetici, categorie merceologiche che hanno suscitato il maggiore interesse da parte dei consumatori europei. Anche il valore occupazionale risulta significativo: Seldia rileva in Europa quasi 15 milioni di incaricati alle vendite (di cui il 77% sono donne).A livello globale, si è riconfermato un fatturato complessivo di circa 183 miliardi di dollari generati da oltre 107 milioni di incaricati alle vendite che sono cresciuti del +4%. La classifica mondiale vede attestarsi al primo posto gli Stati Uniti seguiti da Cina, Corea e Germania, mentre l’Italia si colloca in dodicesima posizione.Un successo dovuto a molteplici fattori: l’attenzione dell’incaricato alla vendita nei confronti delle esigenze dei consumatori, la consulenza personalizzata in ogni momento e i prodotti di qualità commercializzati tramite questo canale.Una conferma positiva per un modello di business che dimostra il suo grande successo anche nel nostro Paese: le 38 aziende associate Avedisco nel 2016 hanno fatturato in Italia quasi 655 milioni di euro con un incremento di oltre il +14% rispetto al 2015, per un totale che supera i 215.000 incaricati alle vendite (+27%). Numeri che dimostrano l’anticiclicità del settore rispetto all’andamento economico nazionale.