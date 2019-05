20 maggio 2019- 12:05 Axa Italia, da Angels for women 100mila euro per Orange Fiber

Milano, 20 mag. (Labitalia) - Alla startup sostenibile Orange Fiber arriva il primo investimento di 100mila euro da Angels for women. Nato grazie all’iniziativa del Gruppo Axa Italia in partnership con Impact Hub Milano lo scorso dicembre, Angels for women, è il primo network di Business Angels in Italia dedicato all’investimento in startup al femminile ad alto potenziale. E, infatti, fatta da donne per le donne, Orange Fiber è attualmente una delle più promettenti realtà imprenditoriali del made in Italy. L’azienda, fondata nel 2014 da Adriana Santanocito ed Enrica Arena, ha sviluppato e brevettato un innovativo processo produttivo per creare tessuti sostenibili a partire dagli agrumi. Orange Fiber crea un prodotto di alta qualità partendo dalle centinaia di migliaia di tonnellate di residui che l’industria di trasformazione agrumicola genera ogni anno e che altrimenti andrebbero smaltite. Un esempio di economia circolare che tutela l’ambiente."Siamo orgogliosi - ha dichiarato Patrick Cohen, ceo del Gruppo Axa Italia - di annunciare che Orange Fiber sarà la prima startup dove investirà Angels for women, il network italiano di Business Angel che abbiamo promosso insieme a Impact Hub Milano per valorizzare le startup al femminile. Orange Fiber, che ha sviluppato un processo produttivo per creare tessuti sostenibili partendo dagli agrumi, unisce la tecnologia tipica delle startup con lo stile e la qualità made in Italy del nostro tessuto di piccole e medie imprese. Questo investimento ci permette di continuare a fare empowerment femminile, investendo in innovazione e imprenditorialità, e avere un impatto positivo sulla società grazie alla scelta di attività sostenibili, in linea con l’impegno di Axa nei confronti dell'ambiente"."Siamo onorate - ha commentato Enrica Arena, ceo e co-founder di Orange Fiber - che Axa e le socie di A4W abbiano creduto in noi e nelle potenzialità della nostra azienda. L'investimento e l'accesso alla rete di socie e alle loro competenze significa molto per noi e per la nostra crescita. Crediamo che sia un segnale forte per il mondo dell'imprenditorialità, femminile e maschile, verso un futuro in cui donne e uomini ricopriranno in sinergia ruoli dirigenziali all'interno di società ed istituzioni".Angels for women si inserisce nel piano di azioni concrete promosse da Axa Italia a favore dell'empowerment femminile, a partire dal flash mob #iononballodasola per dire no alla violenza sulle donne che ha portato poi all'inaugurazione, in partnership con WeWorld onlus, di 'Punto donna', per offrire servizi di counselling e supporto a favore di donne vittime di esclusione sociale o violenze. Con Angels for Women, il Gruppo Axa si pone l’obiettivo di diventare un vero partner delle donne per aiutare a realizzare le proprie ambizioni. Inoltre, Angels for women riflette lo spirito della nuova brand promise del gruppo: Know you can, portando supporto tangibili alle donne imprenditrici nel loro percorso di crescita. Infatti, secondo la ricerca 'Why women- owned startups are a better bet', pubblicata dal Boston Consulting Group a giugno 2018, le startup fondate da donne nei primi 5 anni generano il 10% in più di ricavi rispetto a quelle maschili, con una probabilità maggiore del 75% di avere una crescita dimensionale veloce.