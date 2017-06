axèlero, investimenti su formazione digitale

1 giugno 2017- 13:50

Roma, 1 giu. (Labitalia) - axélero, internet company quotata sul mercato Aim Italia, continua ad investire nella formazione e stringe una partnership con Tag Innovation School, la scuola dell'innovazione digitale di Talent Garden, e sceglie di collaborare con Palestra delle professioni digitali, percorso formativo di digital marketing promosso dall’associazione Prospera in collaborazione con Accenture Italia e Fondazione Italiana Accenture. Obiettivo comune delle collaborazioni è formare i migliori talenti digitali offrendo l’opportunità di entrare in contatto con una realtà dinamica e alla ricerca di giovani meritevoli quale è axélero. Dopo il lancio di academy e l'avvio del primo corso di academy Young per digital sales specialist, axélero punta ancora una volta sulla formazione digitale come elemento strategico di innovazione e cultura. Grazie alle collaborazioni con realtà quali Tag Innovation School e Palestra delle Professioni digitali, axelero si posiziona all’interno di un network digitale riconosciuto e consolidato al fine di contribuire attivamente alla creazione di nuove opportunità professionali, partendo proprio dalla formazione dei giovani talenti digitali del futuro."Siamo molto soddisfatti -spiega Sara Riggi, hr business partner di axélero- di aver stretto queste prestigiose collaborazioni. Investire in percorsi formativi è per axelero una missione. Vogliamo intercettare giovani studenti di talento appassionati di digital supportandoli nel loro percorso di crescita professionale. La formazione diventa sempre più importante per creare concrete opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro per i nativi digitali del futuro".“Crediamo che -dice Alessandro Rimassa, direttore della Tag Innovation School- la trasformazione verso il digitale sarà inevitabile: recenti ricerche di Forbes e Gartner descrivono uno scenario in cui entro il 2020 la maggior parte delle imprese utilizzerà il digital per rinnovare l’80% dei processi interni, dei prodotti e dei servizi sviluppati. Per questo servono più professionisti del digitale". "La scuola dell’innovazione digitale di Talent Garden -chiarisce- nasce per formare i giovani talenti che spesso le aziende cercano ma non trovano. La partnership con axélero punta quindi ad offrire ai professionisti del digitale la possibilità di trovare un lavoro che li soddisfi in un’azienda che ne valorizzi le competenze".