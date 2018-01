Bakery events e young ideas, al Sigep summit della panificazione

15 gennaio 2018- 12:31

Rimini, 15 gen. (Labitalia) - Corsi di alta formazione, competizioni, convegni di attualità. Si svolgerà al Sigep - il Salone mondiale del dolciario artigianale che Italian Exhibition Group organizzerà dal 20 al 24 gennaio alla fiera di Rimini - la 'summa' della millenaria e affascinante arte della panificazione. È riservato agli studenti degli istituti professionali il concorso 'Young Ideas', organizzato da Sigep e Richemont Club Italia nell’ambito dei Bakery Events. Otto squadre di giovani promesse, quattro prove previste, che passeranno al vaglio della valutazione e degustazione della giuria.“Puntare sulle scuole - commenta Roberto Perotti, presidente Richemond Club Italia - per noi è un aspetto fondamentale. Uno degli obiettivi è avvicinare gli studenti a un lavoro che è appassionante e sa offrire grandi soddisfazioni. Per i ragazzi sarà un’occasione per mettersi alla prova, per il settore un’opportunità per imparare dai giovani una visione fresca e nuova”.'Chi ha incastrato Peter Pane' sarà uno spazio aperto al dibattito, al centro dei Bakery Events (Pad. B7). Education e valorizzazione dell’arte bianca saranno il cuore di questa novità. Al mattino, talk show con esperti del settore, nutrizionisti e food blogger, in particolare martedì 23 gennaio mattina l’evento 'Pane sì, pane no'. Nel pomeriggio, dimostrazioni e giochi offriranno ulteriori suggestioni. Ogni giorno saranno proposte degustazioni prodotte nella speciale area lab. Grande attesa per il convegno organizzato da Italmopa e Info Farine 'Abbiamo la farina che ci meritiamo' (domenica 21 gennaio, ore 11, in Sala Neri e in diretta streaming sul sito di Sigep). La farina rappresenta un ricco patrimonio non solo alimentare, ma anche culturale, un prodotto italiano sicuro, salutare e di grande qualità. Introdurrà Giorgio Agugiaro (presidente Molini a tenero Italmopa) e modererà il conduttore televisivo Patrizio Roversi. A intervenire Giorgio Donegani (tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione), Tessa Gelisio (foodblogger e conduttrice televisiva), Elisabetta Moro (antropologa ed esperta di dieta mediterranea), Luigi Consiglio (presidente Gea Consulenti di direzione), Marco Silano (direttore Unità operativa di alimentazione, nutrizione e salute dell’Istituto Superiore di Sanità) e Sergio Criminisi (vignettista).Aibi (Associazione italiana bakery ingredients) promuove un importante momento di confronto tra operatori ed esperti di settore sul tema 'naturale'. Un aggettivo oggi sempre più impiegato, ma cosa rappresenta per le aziende la naturalità? Risponderà il convegno in calendario domenica 21 gennaio, dalle ore 14,30, in sala Girasole (Hall Est). Stimolati dal titolo, 'Naturale tra mito e realtà', interverranno Palmino Poli, presidente di Aibi, Cesare Manetti, docente universitario e responsabile del corso di laurea in Biotecnologie alimentari presso l’Università di Roma 'La Sapienza', Nadia D’Incecco, direttore commerciale di Ab Mauri.