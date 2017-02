Bce: Italia sopra media area euro per lavoratori con contratti collettivi

2 febbraio 2017- 11:56

Roma, 2 feb. (Labitalia) - La quota di lavoratori interessati da un accordo di retribuzione collettiva nei paesi dell’area dell’euro (pari in media a quasi il 75%) è molto più elevata di quella dei Paesi esterni all’area dell’euro (quasi il 30%). E' quanto si legge nel bollettino diffuso oggi dalla Bce. Vari singoli Paesi, in particolare Italia, Spagna, Francia, Belgio e Paesi Bassi, si collocano significativamente al di sopra della media dell’area dell’euro.Con l’eccezione dei Paesi Bassi, spiega l'istituto di Francoforte, il valore elevato di tali quote deriva soprattutto da accordi di contrattazione collettiva esterni all’impresa (nazionali o settoriali, anziché accordi più decentrati a livello di singola azienda).Al tempo stesso, in Irlanda, Estonia, Lettonia e Lituania la quota della contrattazione collettiva, inferiore al 20%, è notevolmente più bassa della media dell’area dell’euro. Fra gli Stati dell’Ue non appartenenti all’area dell’euro, Bulgaria, Ungheria, Polonia e Regno Unito hanno una quota relativamente più bassa di lavoratori interessati da accordi di retribuzione collettiva, mentre in Romania e Croazia la percentuale è relativamente più elevata.