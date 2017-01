Bcg, Apple si conferma l'azienda più innovativa

16 gennaio 2017- 13:01

Gli Usa dominano la classifica, nessuna europea nella Top 10

Milano, 16 gen. (Labitalia) - Apple è ancora l'azienda più innovativa. A confermarlo l'ultima edizione dello studio 'The Most Innovative Companies' pubblicato da The Boston Consulting Group, che vede ancora sul podio Apple, prima da 12 anni, seguita da Google e Tesla. Scorrendo la classifica troviamo Microsoft, stabile al quarto posto, seguita da Amazon, che fa un balzo di 4 posizioni ed entra in top 5. Netflix e Facebook irrompono nella top 10 guadagnando rispettivamente 15 e 19 posti. Gli Stati Uniti, quindi, dominano la classifica, mentre nessuna europea figura nella Top 10.Expedia, Airbnb e Uber sono alfieri del successo del Travel&Tourism nella classifica di questa edizione, mentre un altro settore da cui arrivano segnali interessanti di evoluzione è quello dell'abbigliamento. Un esempio sono le performance di Nike e Under Amour che si identificano sempre di più con il concetto di 'digital fitness company'. Bene anche l'automotive. Per Bcg, circa il 58% dei consumatori è già disposto a provare una vettura senza conducente e la ricerca e l'elaborazione di progetti che guardano a un nuovo concetto di mobilità sono alla base dei risultati di società come Tesla, Bmw (14esima) e Daimler (16esima).Per gli autori - Michael Ringer, Andrew Taylor e Hadi Zablit - i risultati della ricerca segnalano come la velocità del cambiamento e l'impatto che le nuove tecnologie stanno avendo anche su settori tradizionali stiano rendendo cruciale per le aziende la capacità di bilanciare tra innovazione generata all'interno e proveniente da fuori. Le aziende in classifica - si sottolinea - sono capaci di scandagliare, captare ed elaborare con efficienza e i segnali innovativi che giungono da mondi diversi e veloci nel portarli al proprio interno. La ricerca è stata condotta a livello globale intervistando più di 1.500 capi d'azienda provenienti da diversi settori e combinando le risposte con i risultati finanziari delle società indicate negli ultimi tre anni. Una classifica geograficamente variegata, quella di questa edizione, con 34 società statunitensi, 10 europee, 6 asiatiche. Un regional mix che si orienta quindi verso Washington, che pesa per il 68% rispetto al 44% dell'edizione 2013.