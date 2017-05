'Be Nordic' arriva a Roma, weekend con lifestyle scandinavo

4 maggio 2017- 14:56

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia si uniscono nuovamente per la prima edizione romana di 'Be Nordic', appuntamento dedicato alla scoperta del viaggio al Nord e del lifestyle scandinavo. L’evento si svolgerà il 6 e 7 maggio, nella cornice di Villa Borghese, in concomitanza con il 'Nordic Film Fest' (Casa del Cinema), la rassegna di cinema nordico che non a caso seguirà quest’anno il tema del viaggio. In programma due giorni di presentazioni, workshop ed esperienze nordiche che offriranno un coinvolgimento a tutto tondo, oltre alla possibilità di raccogliere spunti e consigli di viaggio grazie anche ai numerosi professionisti del turismo coinvolti nella manifestazione. Tanti gli appuntamenti in calendario, dai racconti di viaggio, anche attraverso i film e le colonne sonore, alle lezioni di lingue nordiche, ai workshop e alle degustazioni. Tra le curiosità, l’appuntamento con lo yoga nordico e un laboratorio di lavoro a maglia norvegese senza ferri. 'Be Nordic' prevede anche numerose iniziative per i bambini con animazione, merende e laboratori tematici. I genitori potranno ispirarsi al modello educativo nordico alla conferenza dedicata al metodo danese per crescere bambini felici. L’evento è organizzato da VisitDenmark, Visit Finland, Innovation Norway e VisitSweden.