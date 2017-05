Bergamo, Confindustria: ecco programma e squadra presidenza

19 maggio 2017- 14:36

Bergamo, 19 mag. (Labitalia) - Come previsto da statuto, nella riunione odierna del consiglio generale di Confindustria Bergamo, il presidente designato per il quadriennio 2017-2021, Stefano Scaglia, ha presentato le linee guida del programma e la squadra di presidenza che lo affiancherà nel primo biennio di mandato. Nel corso del suo intervento, il presidente designato Scaglia ha affermato "di voler valorizzare il prezioso lavoro svolto dall’attuale presidenza" e ha ribadito che priorità programmatica sarà il rafforzamento dell’identità associativa e del ruolo di rappresentanza di Confindustria Bergamo."Dobbiamo lavorare -ha detto- per continuare a costruire una Confindustria in cui gli imprenditori si riconoscano, coniugando le esigenze di piccole, medie e grandi imprese. L’associazione deve offrire momenti di confronto tra imprenditori, deve essere mezzo di ispirazione reciproca e luogo di creazione di idee. La nuova sede al Kilometro Rosso rappresenterà un ulteriore e decisivo passo in avanti verso questo obiettivo”.Il consiglio generale ha approvato il programma e la squadra del presidente designato Scaglia, che saranno proposti al voto degli associati in assemblea privata il 9 giugno. La squadra di presidenza è così composta: Cristina Bombassei, education; Olivo Foglieni, infrastrutture, ambiente e sicurezza; Alberto Paccanelli, innovazione; Agostino Piccinali, lavoro e relazioni industriali; Giovanna Ricuperati, strategie di territorio e Ufficio studi; Aniello Aliberti, presidente della piccola, credito e finanza; Marco Manzoni, presidente dei giovani, responsabilità sociale d’impresa e start up.