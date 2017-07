Bergamo: Confindustria, Paolo Piantoni designato direttore generale

17 luglio 2017- 17:46

Bergamo, 17 lug. (Labitalia) - Confindustria Bergamo ha designato Paolo Piantoni come nuovo direttore generale dell’associazione. Dopo un attento e ampio processo di selezione, il presidente Stefano Scaglia e il comitato di presidenza hanno optato per un profilo interno che sappia rafforzare il percorso di innovazione e di cambiamento intrapreso negli ultimi mesi e porre, al tempo stesso, ancora più attenzione alle specifiche esigenze associative, al tema della rappresentanza e al territorio.“Credo che -ha affermato il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia- sia stata presa un’ottima decisione per l’associazione, la migliore scelta possibile in ottica di innovazione nella continuità. Paolo Piantoni era già vice direttore ed esce dal vivaio interno a conferma della capacità della struttura di saper produrre e far crescere nuovi talenti. Il nuovo direttore, grazie alle competenze e all’esperienza acquisite nella sua carriera ventennale all’interno del Sistema Confindustria Bergamo, saprà apportare idee, progettualità e una modalità di lavoro senz’altro rispondenti alle esigenze dei nostri associati”.Piantoni, subito dopo il conseguimento della laurea in Economia e Commercio presso l’università di Bergamo, entra in Confindustria Bergamo nel 1998 come funzionario nell’area fiscale societario e doganale. Nel 2003 assume il ruolo di responsabile area Amministrazione e gestione del Patrimonio. Dal 2013 è amministratore delegato di Servizi Confindustria Bergamo srl e di Unimpiego Bergamo srl, ed è consigliere di amministrazione in Assocaaf spa e di Sistemi Informativi Aziendali srl. Nel dicembre 2016 viene nominato vice direttore generale di Confindustria Bergamo e, a giugno 2017, direttore generale ad interim.