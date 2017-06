Bernoni Grant Thornton: nominato comitato di gestione e managing partners

26 giugno 2017- 18:55

Cagliari, 26 giu. (Labitalia) - In occasione dell'assemblea annuale, tenutasi al Forte Village in Sardegna, gli associati di Bernoni Grant Thornton hanno nominato il comitato di gestione per il periodo luglio 2017-giugno 2020 confermandone quali membri Giuseppe Bernoni, Alessandro Dragonetti e Stefano Salvadeo.Una novità, invece, tra i managing partners. Stefano Salvadeo, confermato head of advisory services, è stato eletto managing partner al posto di Giuseppe Bernoni, mentre Alessandro Dragonetti è stato confermato sia come head of tax che come managing partner.Giuseppe Bernoni, che sarà eletto presidente del comitato di gestione, completa così il passaggio generazionale dello studio dallo stesso fondato e guidato dal 1961.