Best in travel 2017, è l’anno di Santorini per i viaggiatori Lgbt

27 giugno 2017- 16:08

Roma, 27 giu. (Labitalia) - Si può richiudere Santorini in una quick guide? La risposta arriva da una nuova guida Babaiola, intitolata Santorini gay: la Quick Guide da (a)mare. La community di viaggiatori lgbt consiglia cinque imperdibili tappe per chi ha voglia di tuffarsi, con due pacchetti esclusivi in alberghi rigorosamente gay friendly a 4 e 3 stelle nel cuore dell’Egeo.La gastronomia greca ha una tradizione antichissima, si basa non solo su prodotti del mare, ma anche prodotti della terra. Ovunque è possibile trovare la feta, la moussaka, l’insalata greca e l’ottimo souvlaki, uno spiedino a base di carne misto a verdura e servito con salse e condimenti vari, oppure il panino gyros: carne arrostita allo spiedo servita con insalata e tzatziki. Tra i dolci, la guida consiglia il Koufeto, preparato con le mandorle cucinate nel miele e la Melitinia, una sorta di cheesecake preparato con la tipica ricotta non salata chiamata myzithra. Se non si vuole rinunciare allo shopping, Thira non deluderà. Tra i suoi vicoli, secondo la guida, si possono trovare boutique di grandi marche, negozietti di artigianato, negozi di souvenir e tantissime gioiellerie. Insomma: ce n’è per tutti i gusti, e per tutte le tasche!Le spiagge di Santorini sono tante con sabbia nera di lava, dalle più diverse sfumature che vanno dal nero, al viola, al rosso. Quelle più gay friendly sono: Kamari, Perissa e Monolithos. Per nudisti gay: Koloumbos a 8,5 km dalla capitale, Fira e Vlychada, vicina alla località Perivolas. Un consiglio: una delle esperienze da provare è la crociera in catamarano esclusivamente lgbt. Ma c'è anche la libreria doc di Santorini. "Oliver & Craig -racconta la guida- trascorrono una settimana di vacanza a Santorini e ne rimangono affascinati, ma hanno terminato i loro libri e sull’isola non c’è una libreria. Così nasce l’Atlantis Books che diventa, una tra le 10 librerie più belle del mondo. Una piccola gemma traboccante di libri, con degli aforismi alle pareti e i loro adorabili cani che dormono in mezzo agli scaffali"."La vita notturna -continua- non manca di certo a Santorini, rendendola un’ottima destinazione gay friendly per ballare tutta la notte! Dopo una stupenda giornata passata ad esplorare l’isola, dirigetevi verso uno dei bar o night club. Assaporate la notte al Casablanca Soul oppure nella gay avenue Tropical in Fire. Godetevi ogni momento e preparatevi a guardare il sole sorgere dopo una fantastica notte. Piccole spiagge affacciate su un mare cristallino, splendidi tramonti sulla caldera, ottima cucina e notti indimenticabili".