Birra Peroni: Davide Gibertini è il nuovo Sales Director

16 maggio 2017- 12:20

Roma, 16 mag. (Labitalia) - Si chiama Davide Gibertini ed è il nuovo Sales Director di Birra Peroni. Laureato in Economia aziendale, presso l’Università Bocconi di Milano, entra così a far parte del top management team dell’azienda. Ha iniziato la sua esperienza professionale nella divisione Marketing di L’Oréal Paris, svolgendo il ruolo di Brand Manager di diversi brand del Gruppo. Negli anni a seguire ha ricoperto diverse cariche per Reckitt Benckiser, dove ha consolidato la sua esperienza prima come Trade Marketing Manager e poi come Channel Manager, per poi passare in KraftHeinz Company con il ruolo di direttore commerciale, con responsabilità nel settore Retail, Pharma, Food Service ed Export. Nel ruolo di Sales Director in Birra Peroni guiderà la strategia e le politiche commerciali nei diversi canali di vendita, supervisionando la gestione delle relazioni con i clienti e l’intera struttura Sales e Trade Marketing. Neil Kiely, Managing Director di Birra Peroni, commenta: “Sono felice di annunciare l’ingresso di Davide Gibertini in Birra Peroni. Sono convinto che la sua profonda esperienza e il suo approccio innovativo saranno fondamentali nel guidare la crescita del nostro business, rafforzando i nostri brand, in particolare Peroni e Nastro Azzurro, ma anche i nuovi lanci di quest’anno che hanno completato il nostro portfolio, come Peroni 3.5 e Peroni Cruda”.“Sono orgoglioso - dichiara Davide Gibertini - di entrare a far parte di Birra Peroni, un’azienda simbolo del made in Italy nel mondo, con marchi storici ma anche fortemente innovativi. Da molti anni lavoro in questo settore, la passione è la mia guida e con entusiasmo guiderò il team per iniziare da subito a lavorare con i nostri clienti per crescere insieme sviluppando i nostri rapporti commerciali sia nel canale Horeca che nella Gdo”.