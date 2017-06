Boccia, boom accessi e voti social per Digithon

23 giugno 2017- 18:47

Bisceglie (Ba), 23 giu. (Labitalia) - "Ottantamila accessi in un giorno e 5mila voti sui social sono un risultato straordinario per Digithon. Abbiamo una crescita del 40% rispetto all'anno, e anche gli investitori presenti all'iniziativa sono passati dai 35 dell'anno scorso a più di 50 quest'anno". Così Francesco Boccia commenta i primi dati di Digithon, la maratona delle idee digitali in corso in Puglia, da lui promossa e organizzata. I voti dei social, spiega Boccia, "saranno 'mixati' con quelli della giuria scientifica composta da esperti del Politecnico, dell'università di Bari, del Cnr e anche delle aziende investor che hanno collaborato all'iniziativa. E ci saranno cinque premi, il primo da 10mila euro offerto da Confindustria Bat, il secondo da 7mila di Evolvere, due programmi di accelerazione con Cisco e Tim, e biglietti gratis con Italo". L'obiettivo finale, sottolinea Boccia, "è di dare la possibilità ai giovani che hanno idee innovative di potersele vedere valutare". Ma Digithon 'vive', spiega Boccia, "non solo nei quattro giorni della manifestazione che dovrà servire da traino, ma 365 giorni all'anno con il portale. I nostri giovani non dovranno più prendere la valigia di cartone e andare all'estero o in altre regioni per cercare fondi per le loro idee innovative. L'obiettivo finale è questo".