Bolzano: bando start-up 2016, ecco i vincitori tra innovazione e ricerca

6 giugno 2017- 16:20

Bolzano, 6 giu. (Labitalia) - Partire da un casco da bici di polistirene, investire in ricerca e innovazione grazie al sostegno dell'istituto Fraunhofer di Bolzano e del Politecnico di Milano, per arrivare a realizzare un prodotto di alta qualità in grado di fornire la massima sicurezza possibile ai ciclisti. L'idea è venuta al 38enne bolzanino Patrick Pedevilla, che ha fondato la Airhelmet, una start-up arrivata ad utilizzare un materiale chiamato elastomeri che ha consentito di produrre un casco a nido d'ape leggero, più sicuro e più comodo. Il nome scelto per il nuovo casco è Seventwenty, e proprio questa azienda è una delle sei vincitrici del bando 2016 per le start-up finanziato dalla Provincia di Bolzano. Grazie al sostegno finanziario, per un massimo di 200mila euro, le imprese possono arrivare a raddoppiare il capitale versato dai soci dell'impresa, rafforzando dunque la competitività della struttura. Sono stati 15 i progetti presentati durante il bando, e la scelta dei 6 vincitori è stata affidata a una commissione di esperti formata da docenti universitari, business angel e venture capitalist, ovvero manager che acquisiscono parte di una società operante in un settore innovativo per realizzare plusvalenze dalla vendita, parziale o totale, della partecipazione iniziale.Anche le altre cinque aziende vincitrici del bando start-up sono altoatesine, in quanto una delle condizioni per la partecipazione è proprio il fatto di essere insediati sul territorio provinciale, oltre a quello di avere meno di 5 anni di vita, e di avere dei finanziatori con una partecipazione finanziaria non inferiore ad un terzo del capitale sociale. Si assicura il finanziamento provinciale, dunque, la vertical life di Bressanone, start-up che tra i suoi prodotti di punta ha una app dedicata all'arrampicata e un software per la gestione di palestre di roccia e competizioni legate sempre all'arrampicata. Opera in tutt'altro settore, invece, la Cora di Bolzano, azienda che produce abbigliamento eco-sostenibile per bambini utilizzando canali di distribuzione non tradizionali come i social network e gli incontri 'informali' tra persone. Cambiando ancora ambito, davvero a 360 gradi, ci si imbatte nella Functional Gums: questa start-up produce, infatti, le Drive Gum gomme da masticare alla caffeina e guaranà che danno effetti simili a quelli di un energy drink ma con un impatto decisamente minore sull'organismo.Guarda molto lontano, invece, la Snow How China, in particolare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: l'imprenditore Hermann Winkler, infatti, ha creato una piattaforma per diffondere in Cina le destinazioni turistiche e le tecnologie alpine legate al mondo della neve. La sesta azienda vincitrice del bando provinciale, infine, è la Leaos, start-up che ha prodotto 5 modelli di e-bike di altissima qualità e che sta per aprire il suo primo punto vendita di biciclette elettriche a Bolzano. "Le start-up -commenta il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher- sono fondamentali per rendere più dinamico il nostro tessuto imprenditoriale ed economico: grazie all'innovazione, infatti, l'Alto Adige può mantenere il proprio elevato livello di competitività e di benessere".