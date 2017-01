Bolzano: Borsalavoro, nuove funzionalità per trovare un posto on line

26 gennaio 2017- 14:29

Bolzano, 26 gen. (Labitalia) - Con oltre 60mila accessi al mese, la Borsalavoro è, assieme al meteo, uno dei portali web maggiormente visitati dell'amministrazione provinciale di Bolzano. Da oggi, con il nome di eJoblavoro, il sito ha una nuova veste grafica e nuove funzionalità che rendono ancora più semplice e completa sia la ricerca che l'offerta di un'occupazione. "Il web è uno strumento sempre più importante -ha spiegato l'assessora al Lavoro, Martha Stocker- ed è diventato ormai irrinunciabile quando si tratta di cercare un lavoro. Siamo riusciti a creare un prodotto tecnicamente innovativo e molto attento alle esigenze dei clienti, grazie soprattutto alla positiva collaborazione con categorie economiche, aziende e lavoratori stessi"."La Borsalavoro è stata avviata nel 2001 -ha aggiunto il direttore della Ripartizione lavoro, Helmuth Sinn- ed è sempre stata all'avanguardia, tanto da essere premiata dal forum sulla pubblica amministrazione come progetto innovativo. Dopo l'ultimo aggiornamento del 2005 era necessario adeguare la piattaforma ai più recenti sviluppi tecnici: ora possiamo fornire un motore di ricerca e offerta di lavoro estremamente preciso e puntuale". Tutte le funzionalità di eJoblavoro sono presenti non solo nella versione web con un design responsive che adegua automaticamente la visualizzazione della pagina allo strumento (pc, tablet, smartphone) con cui si naviga, ma anche nella app Jobs Alto Adige scaricabile per i sistemi operativi Android e iOS.Il direttore dell'Ufficio osservazione mercato del lavoro, Stefan Luther, ha poi presentato alcuni esempi pratici che hanno messo in luce le molteplici funzionalità della Borsalavoro. Innanzitutto la ricerca, che ha uno spazio preminente all'interno del portale grazie a un motore molto potente, e che può essere affinata in tanti modi: per zone, per tipo di contratto, per tipologia di occupazione, e altro ancora. Le singole ricerche, inoltre, possono essere salvate sotto una sorta di lista di preferiti, e le singole offerte vengono monitorate continuamente.Sia lavoratori che datori di lavoro hanno poi la possibilità di presentarsi al meglio inserendo il proprio curriculum o una propria presentazione, "e se chi effettua le ricerche non trova i risultati sperati - ha concluso Luther - ci pensa la Borsalavoro a fornire le informazioni e le offerte utili contattandolo via mail o con un messaggio push per chi utilizza la app". Oltre alla Borsalavoro, è online anche il nuovo portale dedicato al lavoro che offre tutte le informazioni e i servizi della Provincia riguardo questo importante tema. Si tratta di un nuovo capitolo per il progetto di riorganizzazione e ammodernamento della presenza sul web dell'amministrazione provinciale coordinato dal dipartimento IT assieme a Informatica Alto Adige.