Bolzano: l'associazione albergatori Wanderhotels a caccia di 'idee'

19 gennaio 2017- 10:28

Bolzano, 19 gen. (Labitalia) - Un nuovo concorso di idee ha preso il via sulla piattaforma Open Innovation Alto Adige all’insegna dello slogan 'Trasforma il logo Wanderhotels in un oggetto!'. Ad organizzare la competizione è stata l’associazione internazionale di albergatori 'Wanderhotels - best alpine'. L’obiettivo è quello di rendere 'tangibile' il marchio Wanderhotels, trasformandolo in un oggetto/prodotto. 'Wanderhotels - best alpine' è un’associazione internazionale composta da 72 hotel membri in Austria, Germania, Alto Adige, Trentino e Lombardia. Un tratto caratterizzante e di grande importanza per il gruppo Wanderhotels è certamente il logo, protetto come marchio a livello europeo. Fino ad ora il logo è stato utilizzato per la comunicazione e la pubblicità dell’associazione attraverso mezzi di comunicazione cartacei e online. Il gruppo desidera ora rendere 'tangibile' il marchio Wanderhotels: “Grazie a un oggetto fisico che renda la forma del marchio, vogliamo rafforzare la riconoscibilità del medesimo nel lungo termine", ha affermato il presidente dell’associazione, Stefan Fauster. Per mezzo di un concorso d’idee attivo sulla piattaforma Open Innovation Alto Adige, lvh.apa Confartigianato Imprese e Wanderhotels sono alla ricerca di progetti creativi di oggetti e prodotti capaci di rendere visivamente il marchio Wanderhotels. Non si tratta tuttavia esclusivamente di forma e design: il prodotto deve avere un’utilità sia per l’ospite che per l’albergatore.Le idee presentate possono essere di diverso tipo e riguardare svariati settori: utensili da arredo per le camere degli ospiti, mobili decorativi da interno, oggetti da esterno, scaffali o librerie da parete, decorazioni per finestre, teglie da cucina e molto altro ancora. Non verrà posto alcun limite alla creatività dei partecipanti. Chiunque fosse interessato potrà presentare le proprie idee sulla piattaforma www.openinnovation-suedtirol.it entro il 31 marzo 2017. Le tre migliori idee saranno premiate con una vacanza di una settimana presso uno dei 72 Wanderhotels, un weekend lungo e un'attrezzatura da escursionismo firmata Dachstein.