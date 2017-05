'Borsa della ricerca Awards' a nove spin off italiane

25 maggio 2017- 10:51

Salerno, 25 mag. (Labitalia) - Con la consegna dei Bdr Awards a nove spin off italiane, si è conclusa la tre giorni dedicata alla 'Borsa della ricerca' al Campus di Fisciano, organizzata dalla Fondazione Emblema e dall'Università di Salerno in collaborazione con Sviluppo Campania e il ministero per lo Sviluppo Economico. Per i Best Pitch, il riconoscimento è andato a: Nib Biotech categoria Health; New Matt categoria Green Economy; Laboratorio Nest categoria Smart Cities; Laborplay categoria Ict. Unicredit, Digital Magics, Electrolux, Zcube, Fca, partner della Borsa, hanno premiato rispettivamente Hopera (Spin Off Salerno), Labor Play (Spin Off Firenze), Easy Cloud (Spin Off Palazzolo sull'Oglio BS), Immune Pharma (Spin Off Salerno) e 3Dnextech (Spin Off Livorno)."Siamo soddisfatti: negli oltre 900 incontri organizzati la qualità media riscontrata dagli investitori è stata alta come il livello di interesse a sviluppare collaborazioni", ha sottolineato Tommaso Aiello, direttore generale della Fondazione Emblema e coordinatore della Borsa della Ricerca. "Un bilancio vero - ha aggiunto il numero uno di Emblema - si potrà fare tra due mesi quando si saranno sedimentate le occasioni di incontro e si svilupperanno le vere collaborazioni e interazioni"."Il nostro prossimo passo è avviare l'attività di collaborazione con la Regione Veneto e con l'ente per il diritto allo studio di Verona dove realizzeremo il primo ufficio di orientamento al lavoro, il primo ufficio placement in Italia dentro un ente per il diritto allo studio. Siamo convinti che questo modello può essere replicabile anche in altre aree del Paese. Torneremo in Campania con l'undicesima edizione della 'Borsa del Placement' il prossimo novembre", ha concluso Aiello.