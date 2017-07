Brembo, Leonardo e Recordati migliori creatrici valore in Italia

26 luglio 2017- 16:12

Milano, 26 lug. (Labitalia) - Brembo è la prima azienda al mondo per creazione di valore nel segmento 'Automotive Components' nel periodo 2012-16. Stessa posizione anche in Italia, tra le aziende presenti nel Ftse Mib 40, con 58% di Total Shareholder Return (Tsr), l'indice utilizzato da The Boston Consulting Group per valutare le performance in termini di redditività dei titoli quotati. A sostenerlo è lo studio 'How Top Value Creators Outpace the Market - For Decades', elaborato per analizzare il Tsr di quasi 2.500 aziende nel mondo. Il secondo posto nella classifica italiana va a Recordati (42%), seguita da Leonardo (36%). Rispetto all’edizione 2016 del report, si confermano nella top ten per l’Italia Azimut, Yoox, Fiat Chrysler, Buzzi Unicem e Exor. Dal 1999 Bcg pubblica annualmente la classifica delle aziende creatrici di valore, basate sui risultati delle analisi del Tfr dei cinque anni precedenti. L’edizione 2017 propone, a livello globale, diversi elementi di interesse. Le dieci aziende che nel mondo hanno creato maggior valore hanno visto una crescita del loro Tsr superiore al 40%. Forte la presenza fra i primi venti gruppi globali di aziende di tecnologia, media e telecomunicazioni (Netflix, Nvidia e Tencent Holdings le prime tre classificate). Tuttavia, anche società operanti in settori più maturi hanno conseguito importanti risultati grazie a un generale miglioramento di efficienza e una allocazione attenta del capitale. La ricerca, inoltre, svela l’esistenza di un’élite di nove aziende che, con costanza e continuità, superano la media dei loro settori da vent’anni. Sette di queste sono americane: Amazon, Altria Group, Adobe Systems, Gilead Sciences, Celgene, UnitedHealth Group e Reynolds American.