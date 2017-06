Brooks Brothers: Andrea Accinelli nuovo cfo Emea

7 giugno 2017- 15:11

Milano, 7 giu. (Labitalia) - Brooks Brothers, storico brand americano di abbigliamento, ha annunciato la nomina di Andrea Accinelli, quale nuovo chief financial officer Emea. Andrea Accinelli lascia Triumph International, dove ha ricoperto la carica di regional finance director dal 2012 al 2017; vanta diversi anni di esperienza in ambito amministrativo, finanziario e di controllo in importanti aziende, quali Misco Italy computers supplies, Jal Group Italia e Unilever.Dopo la laurea in business administration all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, si è successivamente specializzato in Corporate Finance presso la Sda Bocconi e ha iniziato la sua carriera nel 1996, maturando un’esperienza significativa nel settore della pianificazione finanziaria e del controllo di gestione, oltre ad aver sviluppato un’ottima conoscenza dei mercati finanziari nazionali e internazionali.“Sono sicuro che il bagaglio di esperienze professionali di Andrea, oltre ad essere molto in sintonia con il nostro brand, ci rafforzerà nella gestione e nell’efficientamento del business Brooks Brothers Emea”", afferma Luca Gastaldi, ceo Emea di Brooks Brothers.