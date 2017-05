Bulgari, al via programma di Employer branding e Talent scouting

3 maggio 2017- 13:40

Torino, 3 mag. (Labitalia) - Con l’apertura del nuovo stabilimento di Valenza, la più grande manifattura di gioielleria d’Europa, Bulgari ha messo a punto un articolato piano di promozione dell’occupazione giovanile incentrato su 3 macro aree: un programma di employer branding e talent scouting su tutto il territorio nazionale, iniziative di valorizzazione di strutture e strumenti già presenti sul territorio, una vera e propria scuola di formazione interna all’azienda chiamata Bulgari Jewellery Academy.Nel programma Employer branding e talent scouting l'attività si focalizza presso le principali scuole orafe italiane con un percorso che si sviluppa in 3 fasi chiave: workshop di presentazione dell’azienda presso gli istituti con cui sarà avviata la collaborazione; attività di selezione dei candidati e definizione di eventuali supplementi formativi in concerto con le scuole di riferimento; assunzione e formazione all’interno dell'Academy Bulgari.Il programma di Employer branding e Talent scouting ha preso il via lo scorso novembre 2016 con una prima tappa presso l’istituto Tarì Design School (Tads) di Marcianise in Campania. Il primo appuntamento del 2017 sarà domani, giovedì 4 maggio, a Firenze.I rappresentanti della Bulgari Gioielli spa di Valenza, Nicolò Rapone (operations director) Simone Marcovecchio (hrd) e Rossella Caprino (hr recruiter specialist), incontreranno gli studenti di 6 selezionati istituti formativi toscani: Margaritone, Istituto Artistico Statale Orafo di Firenze, Mita Accademy, Metallo Nobile, Scuola Perseo e Le Arti Orafe.Nel programma 'Valorizzazione di strutture e strumenti già presenti sul territorio' Bulgari si è fatta promotrice del coinvolgimento di 5 attori principali attivi sul territorio: Regione Piemonte (assessorato Istruzione, formazione professionale e lavoro); Provincia di Alessandria (centri per l’impiego); Comune di Valenza; For. Al, consorzio per la Formazione Professionale di Alessandria-scuola orafa a Valenza dal 1972, con la quale l’azienda collabora da oltre un decennio attraverso docenze, organizzazione di stage, tirocini, testimonianze, visite aziendali e cessione di attrezzature destinate ai suoi laboratori; Agenzia formativa Ghirardi, fondata nel 1904 come prima scuola italiana dedicata all'oreficeria e accreditata dalla Regione Piemonte offre corsi di qualifica e di alta specializzazione con partecipazione a programmi europei ed internazionali.In relazione alle opportunità offerte dalla programmazione dei Fondi europei 2014-2020 e congiuntamente a Regione Piemonte e scuole piemontesi (For.Al. e Agenzia Formativa Ghirardi), sono stati attivati 4 percorsi formativi di specializzazione tecnica finalizzati all’inserimento in azienda. Oltre il 60% dei partecipanti ai corsi, che si sono conclusi a marzo, inizierà in questi mesi il percorso di introduzione e formazione in Bulgari.A testimonianza della sensibilità dell’azienda per le tematiche relative alla formazione, al valore del know-how e all’occupazione giovanile, Bulgari ha sviluppato l’ambizioso progetto di una vera e propria scuola interna alla Manifattura, la Bulgari Jewellery Academy, offrendo l’opportunità ai neo-assunti di affrontare un percorso altamente specializzato. Questa struttura, che può accogliere fino a 42 persone contemporaneamente, offre attività formative di perfezionamento propedeutiche all’inserimento nel vero e proprio processo produttivo. I neo-assunti potranno così affinare il loro savoir-fair artigianale esercitando talento e creatività. Il percorso formativo è guidato da mastri orafi (un pulitore, un incassatore ed un orafo) con esperienza nella creazione di gioielli Bulgari, proprio per incoraggiare e sostenere il passaggio generazionale di un sapere unico e prezioso, partendo dall’idea che ogni gioiello, anche se prodotto su larga scala, debba essere qualcosa di unico e qualitativamente perfetto.