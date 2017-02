Calderone (Cup) incontra Casero su norme antiriciclaggio

15 febbraio 2017- 15:29

"Prevedere alcune esenzioni per professionisti"

Roma, 15 feb. (Labitalia) - Una delegazione del Comitato unitario delle professioni, guidata dalla presidente Marina Calderone e dal coordinatore dell’area economico-contabile del Cup e presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, insieme ai rappresentanti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio nazionale del Notariato, ha incontrato oggi, presso la sede del ministero dell'Economia e delle Finanze, il viceministro Luigi Casero e i tecnici del Mef e del ministero di Giustizia per discutere del recepimento della direttiva comunitaria Antiriciclaggio (2015/849).La bozza del decreto legislativo di recepimento in consultazione sul sito del ministero, infatti, così come predisposta, non contempla fra le sue disposizioni l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di lavoro."Abbiamo riscontrato un clima di fattiva collaborazione da parte del viceministro e degli uffici ministeriali - commenta Marina Calderone - ma anche di grande attenzione nei confronti dei suggerimenti proposti dai rappresentanti delle professioni presenti"."Senza l’esenzione, già contemplata nel dlgs 231/07, infatti, i nuovi adempimenti recherebbero un grave danno all’operare quotidiano di circa 400 mila professionisti, con un aggravio di oneri sproporzionato e superfluo rispetto a quelli che sono i principi posti e le finalità perseguite dalla normativa antiriciclaggio", spiega Calderone. "Con piacere abbiamo preso nota - conclude la presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - del recepimento delle nostre richieste. In particolare, sul reinserimento nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2015/849 dell’esenzione dagli adempimenti in materia di dichiarazioni fiscali e di amministrazione del personale di cui alla legge 12/79". Il tavolo di discussione sarà ancora convocato per definire tutte le questioni ancora aperte.