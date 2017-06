Cambio al vertice per Albeisa, Marina Marcarino nuova presidente

14 giugno 2017- 15:33

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Sarà Marina Marcarino a guidare Albeisa, l’associazione fondata nel 1973 per riunire i produttori di vini dell’albese attraverso l’utilizzo della caratteristica bottiglia. Marcarino, proprietaria dell’azienda vinicola Punset, prende le redini del mandato dal presidente uscente Alberto Cordero di Montezemolo. “Sono molto felice della carica che mi è stata assegnata: la mia presidenza - ha commentato Marina Marcarino - sarà volta a rendere Albeisa ogni giorno di più un mezzo di comunicazione con e del nostro territorio”. Messaggio che troverà innanzitutto una divulgazione nazionale, con l’obiettivo di diffondere nel resto del Paese l’unicità della bottiglia Albeisa. Continuando sul tracciato dell’ex presidente Montezemolo, Marcarino metterà il lavoro di squadra e lo scambio di opinioni al centro della sua presidenza. “Dobbiamo lavorare insieme - ha detto - perché solo attraverso sinergia e apertura otterremo risultati soddisfacenti. Il mio Cda funzionerà grazie alla condivisione e al dialogo non solo interno, ma con tutti gli enti del territorio. Sarà un Consiglio motivato e produttivo che darà la possibilità anche a consiglieri molto giovani di giocare un ruolo di primo piano nell’operato dell’associazione. A questo riguardo basti pensare che la metà del Consiglio sarà composta da membri under 40”. In questo senso, fra i primi impegni della nuova presidenza ci sarà la creazione di un progetto volto a incrementare i dati legati alla produzione della bottiglia Albeisa. Ottimi risultati sono stati ottenuti nel corso degli anni, ma l’obiettivo è migliorare ancora le cifre raggiunte. Parallelamente, Marina Marcarino si impegnerà per portare avanti in modo vincente la campagna di comunicazione Albeisa B.O.C.G. avviata da Montezemolo e che pone sotto i riflettori la bottiglia in sé e lo stretto legame che simboleggia tra i vini delle Langhe e il loro territorio di origine. La campagna si rivolgerà sempre più a un pubblico giovane, nazionale e internazionale, anche avvalendosi dei social networks e del web. Nel segno della continuità, proprio l’apertura verso le nuove generazioni e l’estero continueranno a essere capisaldi del mandato che si appresta a cominciare. “Continuerò a puntare sull’internazionalizzazione e sul lavoro dei giovani - ha affermato la nuova presidente - perché sono convinta che attraverso l’adeguato supporto le nuove generazioni possano apportare un indispensabile valore aggiunto”.