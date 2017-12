Camcom Chieti Pescara, Daniele Becci primo presidente

29 dicembre 2017- 18:47

Chieti, 29 dic. (Labitalia) - Oggi, con l'insediamento del nuovo Consiglio, si è costituita la Camera di commercio Industria artigianato e agricoltura di Chieti Pescara, nata dall'accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara. Una delle Camere più grandi di Italia, con 100 addetti per oltre 95.000 imprese.Daniele Becci, già presidente della Cciaa di Pescara, è stato eletto presidente del nuovo organismo. "Dobbiamo dare una mano alle nostre imprese che aspettano risposte importanti -ha dichiarato- non faccio annunci in questo momento: il messaggio che voglio mandare è di serenità: contate sul mio impegno, sarò il Presidente di tutte le associazioni di categoria in un lavoro di squadra per valorizzare un territorio di grande importanza strategica per la regione Abruzzo. Sento ancora di dover ringraziare Roberto Di Vincenzo per il lavoro svolto in Camera di commercio di Chieti e tutte le associazioni che hanno permesso di raggiungere questo storico traguardo”. "La candidatura di Becci -ha commentato Carmine Salce, direttore Cna Pescara- avanzata da Confindustria è stata sposata da una larga coalizione composta da associazioni datoriali di diversi settori. Daniele Becci è stato nei precedenti anni di presidenza soggetto unificante avendo incentrato la sua politica in stretta collaborazione con tutte le associazioni". Fabio Travaglini, direttore Unipmi, ha ricordato "il momento storico della nascita di questa Camera di commercio, tra le prime 10 in Italia, che si collega all’istituzione della Camera di commercio di Chieti avvenuta nel 1862. Daniele Becci è l’uomo giusto per interpretare il cambiamento in atto e raccogliere sfide".